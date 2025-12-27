Городовой / Город / Метро удивляет: после «Юго-Западной» открылась станция «Путиловская»
Опубликовано: 27 декабря 2025 07:30
Городовой ру

Станция обеспечивает пересадку на «Кировский завод» Кировско-Выборгской линии.

Вскоре после торжественного открытия станции метро «Юго-Западная» движение началось и на второй новой станции Красносельско-Калининской линии — «Путиловская», сообщает 78.ru.

Пассажиры получили возможность воспользоваться обоими участками одновременно, что значительно расширяет транспортные возможности жителей района. Станция «Путиловская» расположена на улице Васи Алексеева, между двумя проспектами — Маршала Говорова и Стачек.

Через переход на «Путиловской» теперь можно попасть на станцию «Кировский завод», принадлежащую Кировско-Выборгской линии.

Первый состав метро прошёл непрерывно по новому участку, соединяя две новые станции. Открытию платформы предшествовала проверка работ главой города Александром Бегловым.

После осмотра губернатор сообщил, что замечаний к качеству работ нет, и распорядился пустить пассажиров на «Путиловскую». Таким образом, пересадка и перемещение по новому маршруту стали доступны уже в этот день.

Холл станции оформлен в индустриальном стиле: преобладают серые и чёрные оттенки. Над эскалатором можно увидеть крупное панно, которое стало одним из главных элементов оформления.

Это изображение, выполненное из алюминия с печатным рисунком, посвящено истории Путиловского завода.

Панно иллюстрирует машиностроительное, чугунное и художественное литьё, традиционно связанные с этим предприятием. Его ширина варьируется: на одних участках она достигает 8 метров, на других — до 15 метров. Благодаря такой детали интерьер станции выглядит особенно запоминающимся.

Ранее стало известно об открытии на этой же линии станции «Юго-Западная».

Автор:
Юлия Аликова
 Проверено редакцией
