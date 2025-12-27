Метро удивляет: после «Юго-Западной» открылась станция «Путиловская»

Вскоре после торжественного открытия станции метро «Юго-Западная» движение началось и на второй новой станции Красносельско-Калининской линии — «Путиловская», сообщает 78.ru.
Пассажиры получили возможность воспользоваться обоими участками одновременно, что значительно расширяет транспортные возможности жителей района. Станция «Путиловская» расположена на улице Васи Алексеева, между двумя проспектами — Маршала Говорова и Стачек.
Через переход на «Путиловской» теперь можно попасть на станцию «Кировский завод», принадлежащую Кировско-Выборгской линии.
Первый состав метро прошёл непрерывно по новому участку, соединяя две новые станции. Открытию платформы предшествовала проверка работ главой города Александром Бегловым.
После осмотра губернатор сообщил, что замечаний к качеству работ нет, и распорядился пустить пассажиров на «Путиловскую». Таким образом, пересадка и перемещение по новому маршруту стали доступны уже в этот день.
Холл станции оформлен в индустриальном стиле: преобладают серые и чёрные оттенки. Над эскалатором можно увидеть крупное панно, которое стало одним из главных элементов оформления.
Это изображение, выполненное из алюминия с печатным рисунком, посвящено истории Путиловского завода.
Панно иллюстрирует машиностроительное, чугунное и художественное литьё, традиционно связанные с этим предприятием. Его ширина варьируется: на одних участках она достигает 8 метров, на других — до 15 метров. Благодаря такой детали интерьер станции выглядит особенно запоминающимся.
Ранее стало известно об открытии на этой же линии станции «Юго-Западная».
