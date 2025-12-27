Городовой / Полезное / Вонь канализации уйдет из стиральной машины: бонусом очистит бак от накипи
Вонь канализации уйдет из стиральной машины: бонусом очистит бак от накипи

Опубликовано: 27 декабря 2025 08:09
стиральная машинка
Фото: Городовой.ру

Поможет убить паразитов.

Вы когда-нибудь открывали стиральную машину и сталкивались с удушливым запахом затхлости, который затем передаётся на чистое бельё? Это не ваша вина, а результат накопившихся в скрытых уголках мыльных остатков, грязи и влаги.

Покупать дорогую бытовую химию не нужно — ваш главный помощник уже лежит на кухне. Это обычная лимонная кислота.

Возьмите пачку лимонной кислоты (примерно 100-120 граммов) и засыпьте её прямо в барабан. Выберите режим стирки с максимальной температурой (не ниже 90°C) и запустите цикл без белья.

Под воздействием горячей воды кислота вступит в реакцию с известковым налётом и мыльным камнем, растворит их и уничтожит бактерии, которые и создают тот самый неприятный «аромат».

После завершения цикла протрите барабан и резиновую манжету сухой тряпкой, уделяя особое внимание складкам, где скапливается вода, и оставьте дверцу открытой для полного высыхания. Вот и всё — машинка будет пахнуть свежестью, а не подвалом.

Чтобы проблема не возвращалась, помните о трёх простых правилах: никогда не храните грязное бельё внутри, всегда насухо вытирайте резиновую манжету и держите отсек для порошка открытым между стирками. Этот простой лайфхак вернёт вашей технике свежесть и сэкономит бюджет.

Автор:
Игорь Мустафин
 Проверено редакцией
Полезное
