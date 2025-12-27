Переписали население: 27 декабря в истории Петербурга

Эта дата в разные годы ознаменовалась как актами высокой геополитической значимости, так и интересными моментами, связанными с формированием города.

Санкт-Петербург — город, который постоянно находился в центре имперских и общероссийских событий, и 27 декабря не стало исключением.

1798: мальтийская корона в Петербурге

27 декабря (16 декабря по старому стилю) 1798 года император Павел I подписал манифест о «восприятии» достоинства Великого Магистра Ордена Иоанна Иерусалимского — Мальтийского ордена.

Этот шаг — не просто дипломатический жест, а грандиозный поворот в судьбе ордена, потерявшего Мальту после наполеоновского нашествия.

Павел I, увлеченный рыцарскими традициями, перенес резиденцию в Россию, сделав Петербург центром глобального братства. Орден обрел новые земли под Россией, а император — титул и символы власти, включая знаменитый мальтийский крест.

1862: прорыв в Европу

Ровно через 64 года, 27 декабря 1862 года, по путям Санкт-Петербурга прогремел первый поезд до Варшавы.

Идея родилась раньше — 15 февраля 1851 года главноуправляющий путями сообщения издал приказ по высочайшему повелению Николая I:

«Соорудить железную дорогу от С.Петербурга к Варшаве. Дорогу эту именовать С.Петербурго-Варшавской железной дорогой. Работы начать с 1852 года, приступив к оным как от С.Петербурга, так и от Варшавы».

Линия растянулась на 1112 километров через западные губернии к прусской границе, связав Прибалтику с Полесьем, Привисленским краем и центром России.

Это — не просто транспортный прорыв, а артерия империи, ускорившая торговлю и миграцию.

1881: пульс растущей столицы

27 декабря 1881 года Петербург зафиксировал 861 300 жителей — итог очередной переписи. Девять лет спустя, в тот же день, число подскочило до 954 400 человек.

Первая городская перепись случилась 22 декабря 1869 года с 667 026 душами, а общероссийская — в 1897-м.

Эти цифры — зеркало индустриального бума: фабрики манили крестьян, город разрастался, меняя облик империи.

Читайте также эксклюзивные и самые интересные материалы портала Городовой.