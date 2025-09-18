Чуйский тракт — нить, связующая два Алтая: в чем разница между краем и республикой

Путешественники, отправляющиеся на Алтай, часто сталкиваются с вопросом: в чем разница между Алтайским краем и Республикой Алтай?
Ответ прост — это два разных субъекта Российской Федерации, каждый со своей уникальной столицей и особенностями.
Барнаул против Горно-Алтайска: столицы двух Алтаев
“Республика Алтай и Алтайский край — два разных субъекта в составе Российской Федерации”, — пояснили в пресс-службе Национального туроператора Алеан порталу «Городовой».
Столица Алтайского края — Барнаул, а столица Республики Алтай, которую часто называют Горным Алтаем, — Горно-Алтайск.
Эта географическая особенность определяет и различия в характере регионов.
Чуйский тракт: дорога, объединяющая два мира
Несмотря на различия, оба региона связывает одна из самых живописных дорог России — Чуйский тракт.
“Экскурсионные маршруты, как правило, сочетают достопримечательности соседствующих субъектов. Одна из самых живописных в России дорог — Чуйский тракт — проходит через Горный Алтай и Алтайский край”, — отмечают эксперты.
Этот тракт открывает путешественникам виды на разнообразные ландшафты, от степных просторов Алтайского края до величественных горных вершин Республики Алтай.