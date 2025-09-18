Городовой / Общество / Чуйский тракт — нить, связующая два Алтая: в чем разница между краем и республикой
Эксклюзив

Чуйский тракт — нить, связующая два Алтая: в чем разница между краем и республикой

Опубликовано: 18 сентября 2025 14:33
Алтай
Чуйский тракт — нить, связующая два Алтая: в чем разница между краем и республикой
globallookpress/Konstantin Mikhailov

Секреты Алтая, о которых стоит знать перед поездкой.

Путешественники, отправляющиеся на Алтай, часто сталкиваются с вопросом: в чем разница между Алтайским краем и Республикой Алтай?

Ответ прост — это два разных субъекта Российской Федерации, каждый со своей уникальной столицей и особенностями.

Барнаул против Горно-Алтайска: столицы двух Алтаев

“Республика Алтай и Алтайский край — два разных субъекта в составе Российской Федерации”, — пояснили в пресс-службе Национального туроператора Алеан порталу «Городовой».

Столица Алтайского края — Барнаул, а столица Республики Алтай, которую часто называют Горным Алтаем, — Горно-Алтайск.

Эта географическая особенность определяет и различия в характере регионов.

Чуйский тракт: дорога, объединяющая два мира

Несмотря на различия, оба региона связывает одна из самых живописных дорог России — Чуйский тракт.

“Экскурсионные маршруты, как правило, сочетают достопримечательности соседствующих субъектов. Одна из самых живописных в России дорог — Чуйский тракт — проходит через Горный Алтай и Алтайский край”, — отмечают эксперты.

Этот тракт открывает путешественникам виды на разнообразные ландшафты, от степных просторов Алтайского края до величественных горных вершин Республики Алтай.

Автор:
Ксения Пронина Федор Никонов
Общество
