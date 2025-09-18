Затерянный болотный след: почему одна из центральных улиц Петербурга названа Моховой?

Моховая улица тянется параллельно Фонтанке и Литейному проспекту. Небольшая по ширине, но оживлённая, она сохраняет исторический облик центра: особняки XVIII века соседствуют с доходными домами XIX–XX веков и образцами модерна.
Атмосфера здесь во многом задаётся памятью о людях, которые жили в этих домах.
Любопытные адреса
В разное время на Моховой жили Александр Сергеевич Даргомыжский, Федор Иванович Тютчев, Михаил Иванович Глинка, Тарас Григорьевич Шевченко, Дмитрий Иванович Менделеев, а также Столыпин, Макаров, Склифосовский и другие.
- В доме № 30 жил и умер композитор Даргомыжский.
- В доме № 26 бывали Тарас Шевченко и Михаил Глинка.
- Архитектурный облик формировали многие мастера, среди которых Монигетти, Шретер и Лидваль.
- Дома № 14 и № 15 — характерные образцы модерна начала XX века.
Как всё начиналось
Улица возникла в 1720-е годы на месте болотистой местности, где селились ткачи — хамовники. Первоначально её называли Хамовой дорогой. Позднее название постепенно изменялось в произношении: Хамовая → Хомовая → Маховая.
К 1826 году закрепился современный вариант — Моховая.
Происхождение названия
Современное название не связано со словом "мох". В отличие от одноимённой московской улицы, петербургская Моховая — это видоизменённое "Хамовая дорога", напоминание о первых жителях-ткачах этой местности.
Что сохранилось сегодня
Моховая улица остаётся частью исторического центра Петербурга. Здесь можно увидеть купеческие особняки XVIII века, фасады доходных домов XIX–XX столетий, здания модерна. Но главная ценность улицы — память о выдающихся жителях, чьи имена вписаны в историю литературы, науки и музыки.