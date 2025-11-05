Не строили на болоте и дали голландское имя: какие тайны хранит история основания Петербурга

Кто на самом деле жил на месте будущего Петербурга?

Санкт-Петербург, этот величественный город на Неве, окутан множеством легенд, некоторые из которых, как выясняется, далеки от истины.

Несмотря на официальную историю, основание города скрывает за собой не только факты, но и мифы, порожденные временем, амбициями и, конечно, самим Петром I.

От Ингерманландии до «Питера»: Как название города меняло историю России

Более трех веков назад Петр I заложил Петропавловскую крепость на Заячьем острове, дав начало будущей столице. Выбор места не был случайным: земли, отвоеванные у шведов и известные как Ингерманландия, были стратегически важны.

Император предпочел построить крепость ближе к морю, чем укреплять старое шведское укрепление Ниеншанц.

Название города связано с апостолом Петром, небесным покровителем царя.

«Император сам выбрал имя в честь святого, а не в свою, как часто думают», — подчеркивается в источниках.

«Санкт-Питер-Бурх» — «город святого Петра» — с голландского языка. Отсюда и неформальное, любимое многими «Питер».

Город трижды менял имя: в 1914 году, с началом Первой мировой, он стал Петроградом, чтобы избавиться от «немецкого» звучания. После смерти Ленина в 1924 году — Ленинградом.

Историческое имя Санкт-Петербург вернулось лишь в 1991 году.

«Болотный» миф и реальность: Кто на самом деле жил на месте будущего Петербурга?

Вопреки распространенному мнению, Петербург не был построен «на болоте» в полном смысле этого слова. На самом деле на месте будущего города уже существовало около 40 деревень и поселений.

Люди здесь жили, занимались рыболовством и земледелием, и именно они стали первыми жителями.

Конечно, местность была сложной — много болот, островов и рек, и чтобы построить город, приходилось осушать землю и создавать насыпи.

«Орел над Петром» — знак мощи или вымысел? Разбираемся в символах Петербурга

Существует легенда, согласно которой над Петром I во время закладки крепости пролетел орел — знак будущей мощи города.

Однако историки скептически относятся к этой истории, полагая, что «сам царь мог быть в это время далеко, возможно, в Лодейном поле».

Символы и легенды, окружающие основание Петербурга, лишь добавляют ему таинственности и привлекательности, делая его городом, в котором всегда есть что открыть заново.