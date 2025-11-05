До появления египетских пирамид и прихода Петра I: кто обитал на территории Петербурга и Ленобласти

Здесь были не только болота.

Распространенное мнение о Петербурге как о городе, построенном «на болоте» с нуля, является лишь красивым мифом XVIII–XIX веков.

На самом деле, берега Невы были заселены задолго до эпохи Петра I, а места, где позже возникла Северная столица, имели богатую историю, уходящую корнями в глубокую древность.

6000 лет истории на Охте: Как забытые поселения стали колыбелью Петербурга?

Охтинский мыс, ныне известный как строительная площадка у слияния Невы и Охты, на самом деле является местом, где люди обитали уже шесть тысяч лет назад.

Археологические находки, такие как осколки керамики возрастом более 5 тысяч лет, найденные в районе Площади Мужества, свидетельствуют о жизни здесь в каменном веке.

Археолог Антон Мурашкин отмечает, что «тогдашние обитатели приходили сюда волнами — жили, уходили, возвращались».

Уже в эпоху бронзы «эхо технологий Средиземноморья» достигало этих мест, где жили лесные охотники, скотоводы, возможно, земледельцы, освоившие обработку металла.

Скандинавы, славяне и «Ландскрона»: Перекрёсток культур на месте будущего Петербурга

В Средние века, с XI по XV столетия, берега Невы не были диким краем. Это был «настоящий перекресток народов». Здесь проживали славяне, ижора и другие финно-угорские племена.

Время от времени сюда заглядывали скандинавы, а в 1240 году произошла знаменитая Невская битва.

Даже шведы в 1300 году пытались построить крепость Ландскрона, но она просуществовала недолго.

К XV веку на месте будущего Петербурга уже существовали десятки деревень, располагавшихся на Охте, Петроградке и Васильевском острове.

Найденные на Фонтанке могильники XIV века и названия, такие как Калинкин переулок (от деревни Калинкина), напоминают о следах этих ранних поселений.

«Шведский кирпич» в фундаменте империи: Как строили Петербург из трофейных материалов?

Когда Петр I начал строительство Петербурга, он не начинал с нуля. Он «перестраивал регион, где уже жили люди».

Строительство велось активно, в том числе с использованием шведских кирпичей, оставшихся от крепостей и построек.

Шведские здания разбирали, и их материалы шли в дело. Нередко кирпич везли с территорий, отвоеванных в ходе Северной войны.

Таким образом, Петербург — это не только воплощенная мечта Петра, но и город, построенный на фундаменте тысячелетней истории жизни на Неве, от первобытных охотников до шведских укреплений.