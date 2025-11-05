Городовой / Город / Где в Петербурге по закону хоронят питомцев: как не стать добычей «охотников за горем»
Где в Петербурге по закону хоронят питомцев: как не стать добычей «охотников за горем»

Опубликовано: 5 ноября 2025 13:30
Global Look Press / Belkin Alexey / news.ru

Жителям Петербурга сообщили о правилах захоронения домашних животных в соответствии с действующим законодательством.

С 1 марта текущего года в России действует закон, обязывающий владельцев домашних животных после их гибели проводить кремацию питомцев. За невыполнение этого требования предусмотрены штрафные санкции, сообщает «Вечерний Санкт-Петербург».

Жителям города на Неве напомнили, что процедура прощания с животными должна осуществляться официально на специально оборудованных площадках.

В Северной столице один из первых в стране официальных погостов для любимцев работает с 2010 года. Судьбу ушедшего из жизни питомца теперь нельзя оставить без документально оформленного завершения, иначе хозяину грозит наказание в виде денежного штрафа.

Организация прощания и последующей кремации проводится специалистами за определённую сумму, которую определяют, исходя из массы и размеров животного.

Официально прощальные мероприятия и захоронения разрешается проводить только на Городском кладбище животных. Однако рынок подобных услуг оказался подвержен деятельности обманщиков, которые предлагают свои сомнительные услуги вне закона.

Мошенники обещают кремировать питомца, а на самом деле просто выбрасывают животных в овраги.

Горожанам советуют обращаться только в проверенные организации, чтобы избежать мошенничества при прощании с домашними любимцами.

Ранее сообщалось, что Ленинградский зоопарк устраивает для своих питомцев разгрузочные дни.

Юлия Аликова
Город
