«Железный Феликс» берёт курс на Неву: строительство ледокола «Дзержинский» хотят перенести в Петербург

Объединённая судостроительная корпорация рассматривает возможность переноса работ по военному ледоколу «Дзержинский» с Выборгского судостроительного завода на «Адмиралтейские верфи» в Санкт-Петербурге, сообщает РБК.
Строительство ледокола «Дзержинский» было начато в декабре 2023 года на ВСЗ. Первые ледоколы этого типа, заказанные под шифром «Арктика», предназначались для Военно-морского флота и строились на «Адмиралтейских верфях» с мая 2016 года.
Вторая пара ледоколов, известная под шифром «Ермак», была заказана Береговой охраной пограничной службы ФСБ и размещена на ВСЗ летом 2020 года.
На текущий момент из всех судов проекта передан заказчику лишь головной экземпляр — «Иван Папанин». Этот корабль был заложен весной 2017 года и поступил во флот в сентябре 2025 года.
Второй ледокол серии, «Николай Зубов», сошёл со стапеля в конце 2024 года и сейчас находится на завершающем этапе работ на воде.
Ранее сообщалось, что на атомном ледоколе «Чукотка» недавно смонтировали крупный жилой модуль, вес которого составляет примерно 300 тонн.