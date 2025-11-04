Городовой / Город / «Железный Феликс» берёт курс на Неву: строительство ледокола «Дзержинский» хотят перенести в Петербург
Новости по теме
Эксклюзив
Про Петербург
Последние новости
Памятник, которого не должно было быть: как Пётр I снова появился на берегу Финского залива Город
«Временный» оказался месячным: мост в Усть-Луге начал разрушаться Город
62 тысячи на одного: сколько в среднем стоит отпуск по России Город
Дом афериста, где исчезли миллионы: почему Невский 65 стал проклятым для своих хозяев Город
Умные бабушки никогда не скажут внукам эти 4 фразы: проверьте себя Общество
Теги
Санкт-Петербург Интересные факты Продукты питания Лайфхак История и культура Санкт-Петербурга
Категории
Общество Спорт

«Железный Феликс» берёт курс на Неву: строительство ледокола «Дзержинский» хотят перенести в Петербург

Опубликовано: 4 ноября 2025 10:03
«Железный Феликс» берёт курс на Неву: строительство ледокола «Дзержинский» хотят перенести в Петербург
«Железный Феликс» берёт курс на Неву: строительство ледокола «Дзержинский» хотят перенести в Петербург
Городовой ру

На Выборгском судостроительном заводе в декабре 2023 года началось строительство ледокола «Дзержинский».

Объединённая судостроительная корпорация рассматривает возможность переноса работ по военному ледоколу «Дзержинский» с Выборгского судостроительного завода на «Адмиралтейские верфи» в Санкт-Петербурге, сообщает РБК.

Строительство ледокола «Дзержинский» было начато в декабре 2023 года на ВСЗ. Первые ледоколы этого типа, заказанные под шифром «Арктика», предназначались для Военно-морского флота и строились на «Адмиралтейских верфях» с мая 2016 года.

Вторая пара ледоколов, известная под шифром «Ермак», была заказана Береговой охраной пограничной службы ФСБ и размещена на ВСЗ летом 2020 года.

На текущий момент из всех судов проекта передан заказчику лишь головной экземпляр — «Иван Папанин». Этот корабль был заложен весной 2017 года и поступил во флот в сентябре 2025 года.

Второй ледокол серии, «Николай Зубов», сошёл со стапеля в конце 2024 года и сейчас находится на завершающем этапе работ на воде.

Ранее сообщалось, что на атомном ледоколе «Чукотка» недавно смонтировали крупный жилой модуль, вес которого составляет примерно 300 тонн.

Автор:
Юлия Аликова
Город
Оцените новость Сообщить об ошибке
❤️
🙏
😹
🙀
😿
Поделитесь новостью