Белорусские морепродукты в «Чижике»: мужчина отведал Антартик-криль и рассказал о впечатлениях

Покупка продуктов — это не всегда рутина. Иногда, оказавшись перед полкой с незнакомым товаром, можно отправиться в настоящее гастрономическое приключение.
Герой этой истории решил не устоять перед соблазном и приобрел в магазине «Чижик» баночку антарктического криля — продукта, обещающего экзотику и нетривиальный вкус.
Необычный продукт
Производителем оказалась хорошо известная белорусская компания «Санта Бремор».
Однако содержимое баночки приятно удивило: это не просто измельченные ракообразные, а натуральное мясо криля, дополненное маслом, специями и майонезными компонентами. Это обещало нечто большее, чем привычные паштеты.
Пластиковая баночка объемом 150 грамм скрывала внутри кремовую пасту розоватого оттенка, с отчетливыми вкраплениями мясных волокон. Аромат продукта нежный, ненавязчивый, вызывающий ассоциации с креветками.
Консистенция пасты — средней густоты, что позволяло ей легко намазываться на хлеб, не растекаясь. Уже на ложке было понятно — это не просто закуска, а нечто с выраженным «морским характером».
А как на вкус?
Вкусовые ощущения оправдали ожидания. Криль отчетливо чувствовался, но не перебивал остальные компоненты. Мягкий, слегка сладковатый морской привкус гармонично сочетался с легкой жирностью, придававшей пасте мягкость.
Присутствие хвостиков криля создавало приятную текстуру, избегая ощущения «каши».
Паста с крилем отлично проявила себя как в утреннем бутерброде, так и в качестве легкой закуски вечером.
Стоит ли попробовать?
Многие россияне оценили закуску. Антарктический криль — это прекрасная альтернатива для тех, кто ищет что-то новое, но при этом предпочитает проверенные сочетания.
Особенно это предложение привлекательно в «Чижике», где, как отмечает покупатель, цена значительно ниже, чем в других магазинах, предлагая оптимальное соотношение стоимости и вкусовых качеств.
«Пахнет креветками и аппетитно. Съедается быстро и с желанием», — именно так характеризует продукт довольный покупатель.
Таким образом, если в магазине встретится паста с крилем, ее смело можно приобретать. Это универсальный продукт, подходящий как для завтрака, так и для ужина, а возможно, и для особого случая. К
онечно, личный опыт может отличаться, но потенциал для гастрономического удовольствия в этой баночке определенно имеется.