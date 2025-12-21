Городовой / Город / Под занавес года Hyundai оформил в России 36 товарных знаков всего за два месяца
Под занавес года Hyundai оформил в России 36 товарных знаков всего за два месяца

Опубликовано: 21 декабря 2025 11:21
www.legion-media.com
Городовой ру

До 2022 года компания владела автомобильным заводом в Санкт-Петербурге.

Южнокорейская компания Hyundai оформила в России 36 товарных знаков в завершающие месяцы 2025 года. Все эти обозначения были внесены в официальные реестры с ноября по декабрь. Среди новых регистраций оказались имена Genesis, Aerotown, Staria и Mocran.

Документация для регистрации поступила в Роспатент в 2024 году напрямую из Южной Кореи. Большинство обозначений классифицировано по категориям № 12 и № 35 международной системы, что предполагает связь с автомобильной промышленностью и деталями к ней. Срок действия каждого товарного знака составляет 10 лет, начиная с момента направления соответствующей заявки.

Ранее Hyundai владел автомобилестроительной площадкой в Санкт-Петербурге, однако производство на ней остановили в марте 2022 года. Причинами стали сложности при поступлении необходимых комплектующих. В настоящее время завод находится под контролем российской организации «Арт-финанс».

Автор:
Юлия Аликова
Город
