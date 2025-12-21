Загадочные умные люльки: как в Петербурге малыши учатся выживать благодаря технологиям будущего

Перинатальный центр, расположенный в Невском районе Санкт-Петербурга, недавно пополнил своё оснащение пятнадцатью современными инкубаторами для ухода за новорождёнными в тяжелом состоянии. Главной задачей новой техники является поддержка жизнеспособности малышей с экстремально низкой массой тела — начиная от 500 граммов. Об этом сообщили представители городского комитета по здравоохранению.
Специалисты отметили, что аппараты предназначены для самых уязвимых пациентов. Как заявили в комитете, "умные и бережные аппараты специально предназначены для выхаживания самых маленьких и хрупких пациентов, в том числе, рождённых с экстремально низкой массой тела, от 500 гр. Используются они в отделениях реанимации и патологии новорожденных и недоношенных".
Приборы отечественного производства оснащены новейшими медицинскими технологиями. Инкубаторы способны круглосуточно следить за основными показателями жизнедеятельности малышей, а все данные сохраняются для отслеживания состояния в динамике. При любых изменениях здоровья медперсонал сразу получает соответствующий сигнал.
В число достоинств оборудования входит автономная защита от перегрева и возможность провести рентгенологическое исследование, не тревожа ребёнка лишними перемещениями. Аппаратура устроена так, чтобы рентген можно было сделать прямо внутри инкубатора. Кроме того, согласно сообщению комитета, благодаря особой системе циркуляции воздуха температурный режим внутри инкубатора остаётся стабильным даже при кратковременном открытии окошек.
Новое оборудование позволит повысить шансы на благоприятный исход у самых маленьких пациентов центра.