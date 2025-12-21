Городовой / Город / Загадочные умные люльки: как в Петербурге малыши учатся выживать благодаря технологиям будущего
Новости по теме
Эксклюзив
Про Петербург
Последние новости
Голоса кумиров, руки мошенников: как «известные блогеры» обирают россиян Город
Уходит из БДТ, предпочитает жить не в Петербурге: как живет легендарная Алиса Фрейндлих в 91 год Общество
Войти нельзя — выпустят: на станции метро «Площадь Ленина» закрыли вестибюль №1 для входа Город
Почему в Павловском парке есть мост с "итальянским" именем — и при чём тут утраченный "Крик" Город
Домбай, Архыз и другие российские курортные города, в которых без авто вы увидите 1% красоты Общество
Теги
Санкт-Петербург История и культура Санкт-Петербурга Эксклюзив Интересные факты Краеведение
Категории
Общество Спорт

Загадочные умные люльки: как в Петербурге малыши учатся выживать благодаря технологиям будущего

Опубликовано: 21 декабря 2025 11:42
Загадочные умные люльки: как в Петербурге малыши учатся выживать благодаря технологиям будущего
Загадочные умные люльки: как в Петербурге малыши учатся выживать благодаря технологиям будущего
Городовой ру

В медицинском учреждении установили новое оборудование для ухода за младенцами с низким весом и особой уязвимостью.

Перинатальный центр, расположенный в Невском районе Санкт-Петербурга, недавно пополнил своё оснащение пятнадцатью современными инкубаторами для ухода за новорождёнными в тяжелом состоянии. Главной задачей новой техники является поддержка жизнеспособности малышей с экстремально низкой массой тела — начиная от 500 граммов. Об этом сообщили представители городского комитета по здравоохранению.

Специалисты отметили, что аппараты предназначены для самых уязвимых пациентов. Как заявили в комитете, "умные и бережные аппараты специально предназначены для выхаживания самых маленьких и хрупких пациентов, в том числе, рождённых с экстремально низкой массой тела, от 500 гр. Используются они в отделениях реанимации и патологии новорожденных и недоношенных".

Приборы отечественного производства оснащены новейшими медицинскими технологиями. Инкубаторы способны круглосуточно следить за основными показателями жизнедеятельности малышей, а все данные сохраняются для отслеживания состояния в динамике. При любых изменениях здоровья медперсонал сразу получает соответствующий сигнал.

В число достоинств оборудования входит автономная защита от перегрева и возможность провести рентгенологическое исследование, не тревожа ребёнка лишними перемещениями. Аппаратура устроена так, чтобы рентген можно было сделать прямо внутри инкубатора. Кроме того, согласно сообщению комитета, благодаря особой системе циркуляции воздуха температурный режим внутри инкубатора остаётся стабильным даже при кратковременном открытии окошек.

Новое оборудование позволит повысить шансы на благоприятный исход у самых маленьких пациентов центра.

Автор:
Юлия Аликова
Город
Оцените новость Сообщить об ошибке
❤️
🙏
😹
🙀
😿
Поделитесь новостью