В честь чего получила свое название «Новая Голландия»?

Название «Новая Голландия» для рукотворного острова в дельте Невы появилось в петровские времена и связано с историей кораблестроения и влиянием голландской культуры. Это место стало символом переноса европейских технологий на российскую почву, а его название отражает как практические, так и символические аспекты этого процесса.

Почему «Голландия»?

В начале XVIII века Пётр I активно развивал судостроение и приглашал в Россию иностранных мастеров, в том числе голландских кораблестроителей. Работавшие на верфях левого берега Невы иностранные специалисты, преимущественно голландцы, создавали особую атмосферу: звучала иностранная речь, были прорыты каналы, установлены подъёмные мосты, а сама организация пространства напоминала европейские порты, в частности, голландские верфи.

Изначально «Голландией» называли местность около Адмиралтейства, где хранился корабельный лес. Его складировали по голландскому способу — вертикально на торцах, что позволяло экономить место и предотвращать гниение.

Почему «Новая»?

В 1719 году для удобства доставки леса и других материалов между Адмиралтейством и складами в устье реки Мойки были прорыты два канала — Крюков и Адмиралтейский. В результате образовался остров, который позже стал новым местом для складов. Название «Голландия» перенесли на него, а приставку «Новая» добавили, чтобы подчеркнуть, что это продолжение или новое воплощение уже существующего пространства. По легенде, авторство названия приписывается самому Петру I.

Существует и другая версия: на острове была построена деревянная резиденция Петра I, и окружающая местность напоминала ему Голландию, поэтому царский дом стали называть Голландским домиком, а остров — Новой Голландией.

Интересные факты

Форма острова. Новая Голландия — два рукотворных острова, разделённых Ново-Голландским каналом. Их треугольная форма — результат инженерного проекта, а не природного образования.

«Бутылка». В 1829 году на западной стрелке острова построили кольцеобразное здание морской тюрьмы по проекту А. Е. Штауберта. Из-за необычной формы его прозвали «Бутылкой», и, по одной из версий, отсюда пошло выражение «не лезь в бутылку».

Опытовый бассейн. В 1894 году на острове построили бассейн для испытания корабельных моделей. Здесь проводились опыты русского кораблестроителя А. Н. Крылова, работавшего над теорией непотопляемости корабля. Это был первый в России исследовательский центр такого рода.

Радиостанция. В 1915 году на Новой Голландии смонтировали 25-киловаттную радиостанцию Морского штаба — самую мощную в России на тот момент. В ноябре 1917 года с её помощью большевики вели информационную войну с генералом П. Н. Красновым, а Владимир Ленин передавал сообщения флоту о свершении революции.

Реконструкция. В советское время Новая Голландия была закрытой зоной, там располагались склады Ленинградской военно-морской базы. Реконструкция началась в 2000-х годах, и в 2011 году остров впервые за почти 300 лет открыли для посетителей. Сегодня это общественно-культурное пространство с магазинами, ресторанами, арт-галереями, катком и другими активностями.