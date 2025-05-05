В холодильнике, целлофановом или бумажном пакете? Закрываем извечный спор — как петербуржцам правильно хранить хлеб

Свежий хлеб легко выбросить раньше срока, если хранить его неправильно. Одни жалуются на плесень, другие — на сухую корку уже на следующий день. Как же сделать так, чтобы хлеб радовал дольше? Советы порталу «Городовой» дала старший преподаватель кафедры пищевой безопасности Университета РОСБИОТЕХ Ксения Кузнецова.

Температура и влажность — ключ к свежести

По словам эксперта, лучше всего хлеб хранится при комнатной температуре — от 18 до 22 °С, при влажности воздуха 60–75%. В слишком сухом помещении он быстро черствеет, а при избытке влаги покрывается плесенью. Герметичная упаковка тоже не выход — в ней может скапливаться конденсат, из-за чего хлеб портится ещё быстрее.

Идеальный способ — хлебница

Лучшее место — классическая хлебница. Только не пластиковая и не металлическая: они создают эффект теплицы, где плесень растёт особенно активно. Лучше выбрать деревянную или керамическую хлебницу с вентиляцией. Регулярная чистка обязательна. Старый и свежий хлеб нельзя держать рядом — это ускоряет порчу.

Что делать с упаковкой

Хлеб в целлофановом пакете без отверстий дольше остаётся мягким, но и быстрее покрывается плесенью. Подходит для краткосрочного хранения. Бумажные пакеты пропускают воздух и впитывают влагу, но в них хлеб быстрее черствеет. Оптимально — завернуть хлеб в натуральную ткань и положить в хлебницу.

Холодильник и морозилка — спорный вопрос

Ставить хлеб в холодильник — не лучшая идея. Он действительно меньше плесневеет, но теряет вкус и становится сухим. Если хотите сохранить буханку надолго — заморозьте. Лучше сразу нарезать, завернуть в фольгу, убрать в контейнер и при необходимости подогреть в духовке при 160 °С.