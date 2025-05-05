Городовой / Общество / В холодильнике, целлофановом или бумажном пакете? Закрываем извечный спор — как петербуржцам правильно хранить хлеб
Эксклюзив
Последние новости
Дагестан — не только горы: стоит ли ехать на море в загадочный край Общество
Все что происходит в тайге, остается в тайге: Лыкова годами скрывала правду о муже-тиране Общество
Крик души по-питерски: как один парень из Петербурга запустил новую необычную традицию и почему она набирает популярность Город
Эти вещи на Руси стоили дороже человеческой жизни: сейчас в голове не укладывается Общество
Москвичи обходят стороной: что не так с Площадью трех вокзалов (мнение жителей столицы) Общество
Теги
Санкт-Петербург Интересные факты Туризм Продукты питания Истории
Категории
Общество Спорт
Эксклюзив

В холодильнике, целлофановом или бумажном пакете? Закрываем извечный спор — как петербуржцам правильно хранить хлеб

Опубликовано: 5 мая 2025 12:31
Мужчина с хлебом
В холодильнике, целлофановом или бумажном пакете? Закрываем извечный спор — как петербуржцам правильно хранить хлеб
Фото: Городовой.ру

У каждой семьи свой метод, но правильный уже давно знают пищевые технологи.

Свежий хлеб легко выбросить раньше срока, если хранить его неправильно. Одни жалуются на плесень, другие — на сухую корку уже на следующий день. Как же сделать так, чтобы хлеб радовал дольше? Советы порталу «Городовой» дала старший преподаватель кафедры пищевой безопасности Университета РОСБИОТЕХ Ксения Кузнецова.

Температура и влажность — ключ к свежести

По словам эксперта, лучше всего хлеб хранится при комнатной температуре — от 18 до 22 °С, при влажности воздуха 60–75%. В слишком сухом помещении он быстро черствеет, а при избытке влаги покрывается плесенью. Герметичная упаковка тоже не выход — в ней может скапливаться конденсат, из-за чего хлеб портится ещё быстрее.

Идеальный способ — хлебница

Лучшее место — классическая хлебница. Только не пластиковая и не металлическая: они создают эффект теплицы, где плесень растёт особенно активно. Лучше выбрать деревянную или керамическую хлебницу с вентиляцией. Регулярная чистка обязательна. Старый и свежий хлеб нельзя держать рядом — это ускоряет порчу.

Что делать с упаковкой

Хлеб в целлофановом пакете без отверстий дольше остаётся мягким, но и быстрее покрывается плесенью. Подходит для краткосрочного хранения. Бумажные пакеты пропускают воздух и впитывают влагу, но в них хлеб быстрее черствеет. Оптимально — завернуть хлеб в натуральную ткань и положить в хлебницу.

Холодильник и морозилка — спорный вопрос

Ставить хлеб в холодильник — не лучшая идея. Он действительно меньше плесневеет, но теряет вкус и становится сухим. Если хотите сохранить буханку надолго — заморозьте. Лучше сразу нарезать, завернуть в фольгу, убрать в контейнер и при необходимости подогреть в духовке при 160 °С.

«В морозилке хлеб может храниться до трёх месяцев. Главное — не класть его туда целиком, а делить на порции», — советует Ксения Кузнецова.

Новости по теме
Дети о войне: в Петербурге покажут короткометражку «Корочка хлеба», которая разбивает стереотипы о прошлом Дети о войне: в Петербурге покажут короткометражку «Корочка хлеба», которая разбивает стереотипы о прошлом 27 мая 2025 17:14
Стакан риса — за 500 рублей, а хлеб — за семейную реликвию. Как блокадный Ленинград боролся за жизнь Стакан риса — за 500 рублей, а хлеб — за семейную реликвию. Как блокадный Ленинград боролся за жизнь 19 мая 2025 12:32
Яйца очень дорогие, зато хлеб не черствеет: туристка сходила в продуктовый в Швеции — есть даже семечки по бросовым ценам Яйца очень дорогие, зато хлеб не черствеет: туристка сходила в продуктовый в Швеции — есть даже семечки по бросовым ценам 15 мая 2025 14:31
Дыня, вишня, виноград: каким из ягод после морозилки петербуржец не будет рад? Дыня, вишня, виноград: каким из ягод после морозилки петербуржец не будет рад? 5 мая 2025 13:33
От летних температур до снега. Ждать ли тепла на майских праздниках в Петербурге? От летних температур до снега. Ждать ли тепла на майских праздниках в Петербурге? 2 мая 2025 20:44
Автор:
Игорь Мустафин Федор Никонов
Общество
Оцените новость Сообщить об ошибке
❤️ 1
🙏
😹
🙀
😿
Поделитесь новостью
Больше интересных новостей по теме читайте на нашем Дзен-канале «Городовой».