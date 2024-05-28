В Стране улыбок не все хорошо: названы главные минусы отдыха в Таиланде

Отдых в Таиланде считается одним из наиболее популярных среди россиян. Любители ночной жизни могут отправиться в Паттайю, а за красивыми пляжами и умиротворяющей обстановкой едут в Пхукет. Однако у страны есть не только плюсы, но и минусы.

Кухня на любителя

Тайцы любят готовить острые и жирные блюда. Ингредиенты обжаривают в большом количестве растительного масла и специй. В результате многие российские туристы оказываются разочарованными. Ведь настоящий тайский том-ям — совсем не то же самое, что продают в ресторанах в России. Из-за непривычной кухни у отдыхающих даже могут начаться проблемы с желудком.

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Туристическое место

Самые популярные курорты страны страдают от переизбытка туристов. Найти там уединенное место с девственной природой сегодня куда сложнее, чем раньше. Если планируете это сделать, придется арендовать байк и отправиться на поиски вдоль побережья.

Неискренняя улыбка

Некоторые туристы сравнивают улыбку жителей Таиланда с той, что демонстрируют американцы. Многие уверены, что в таком проявлении эмоций нет искренности. Якобы стоит приезжему отказаться от какой-либо покупки, как уголки рта тут же падают. Также многих россиян раздражают необязательность, медлительность и ленивость тайцев. У касс в магазине могут очень быстро образоваться очереди лишь потому, что сотрудник торговой сети пробивает все продукты, совершенно не торопясь.

Источник фото: Legion-Media

Навязчивые торговцы

Как и в Египте, в Таиланде зазывают туристов потратить деньги как могут. Клиенты нужны и гидам, и уличным массажистам, и продавцам сувениров. Если решите поинтересоваться, что именно вам пытаются втюхать, уйти, ничего не купив, будет непросто.

Опасные животные

Змеи, скорпионы, ядовитые медузы и рыбы — все это есть в Таиланде. Столкнуться с опасностью можно даже в отеле: достаточно не закрыть окно — и по возвращении вас будут ждать незваные гости. Имуществу же могут угрожать обезьяны. Приматы легко могут выхватить ваш телефон или очки во время прогулки по парку. Животные обменивают эти предметы на еду.

Источник фото: Legion-Media

Обратные течения

Серьезную опасность могут представлять и обратные течения, которые уносят людей в океан. Обычно на пляжах есть таблички, предупреждающие об этом, однако явление может возникнуть неожиданно, говорится на портале Make-trip. Если попадете в такой поток, вас будет уносить от берега, несмотря на все прилагаемые усилия. В таком случае плыть нужно не против течения, а вбок, пока не поймете, что больше не утягивает.

Источник фото: Legion-Media