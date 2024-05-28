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В Стране улыбок не все хорошо: названы главные минусы отдыха в Таиланде

28 мая 2024 12:45
В Стране улыбок не все хорошо: названы главные минусы отдыха в Таиланде
Источник фото: Legion-Media

Туристов могут смутить некоторые моменты.

Отдых в Таиланде считается одним из наиболее популярных среди россиян. Любители ночной жизни могут отправиться в Паттайю, а за красивыми пляжами и умиротворяющей обстановкой едут в Пхукет. Однако у страны есть не только плюсы, но и минусы.

Кухня на любителя

Тайцы любят готовить острые и жирные блюда. Ингредиенты обжаривают в большом количестве растительного масла и специй. В результате многие российские туристы оказываются разочарованными. Ведь настоящий тайский том-ям — совсем не то же самое, что продают в ресторанах в России. Из-за непривычной кухни у отдыхающих даже могут начаться проблемы с желудком.

В Стране улыбок не все хорошо: названы главные минусы отдыха в Таиланде - image 1
Источник фото: Legion-Media

Туристическое место

Самые популярные курорты страны страдают от переизбытка туристов. Найти там уединенное место с девственной природой сегодня куда сложнее, чем раньше. Если планируете это сделать, придется арендовать байк и отправиться на поиски вдоль побережья.

Неискренняя улыбка

Некоторые туристы сравнивают улыбку жителей Таиланда с той, что демонстрируют американцы. Многие уверены, что в таком проявлении эмоций нет искренности. Якобы стоит приезжему отказаться от какой-либо покупки, как уголки рта тут же падают. Также многих россиян раздражают необязательность, медлительность и ленивость тайцев. У касс в магазине могут очень быстро образоваться очереди лишь потому, что сотрудник торговой сети пробивает все продукты, совершенно не торопясь.

В Стране улыбок не все хорошо: названы главные минусы отдыха в Таиланде - image 2
Источник фото: Legion-Media

Навязчивые торговцы

Как и в Египте, в Таиланде зазывают туристов потратить деньги как могут. Клиенты нужны и гидам, и уличным массажистам, и продавцам сувениров. Если решите поинтересоваться, что именно вам пытаются втюхать, уйти, ничего не купив, будет непросто.

Опасные животные

Змеи, скорпионы, ядовитые медузы и рыбы — все это есть в Таиланде. Столкнуться с опасностью можно даже в отеле: достаточно не закрыть окно — и по возвращении вас будут ждать незваные гости. Имуществу же могут угрожать обезьяны. Приматы легко могут выхватить ваш телефон или очки во время прогулки по парку. Животные обменивают эти предметы на еду.

В Стране улыбок не все хорошо: названы главные минусы отдыха в Таиланде - image 3
Источник фото: Legion-Media

Обратные течения

Серьезную опасность могут представлять и обратные течения, которые уносят людей в океан. Обычно на пляжах есть таблички, предупреждающие об этом, однако явление может возникнуть неожиданно, говорится на портале Make-trip. Если попадете в такой поток, вас будет уносить от берега, несмотря на все прилагаемые усилия. В таком случае плыть нужно не против течения, а вбок, пока не поймете, что больше не утягивает.

Источник фото: Legion-Media

Дарья Бегишева
Дарья Бегишева
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