«Узнали «своего» человека»: о чем на самом деле говорит известная пословица про рыбака

Знакомая всем пословица «Рыбак рыбака видит издалека» имеет интересную историю происхождения и трансформации смысла.
Древнее значение
Кандидат филологических наук, доцент Кафедры русского языка СПбГУ, руководитель Лингвистической клиники СПбГУ Екатерина Зорина отметила в беседе с порталом «Городовой» интересную деталь.
«Продолжение пословицы было «потому стороной обходит», — сказала Зорина.
А это меняло смысл выражения.
«Пословица фиксируется со второй половины 18 века. Считается, что обходить стороной нужно для того, чтобы не испортить клев. Однако со временем вторая часть утратилась».
Новый смысл
Со временем пословица приобрела новое значение. Сегодня «Рыбак рыбака видит издалека» означает, что «своих» людей легко узнать даже по незначительным деталям.
«Так говорят, когда хотят сказать, что узнали «своего» человека», — говорит Екатерина Зорина.
Универсальное правило
Выражение стало настолько популярным, что его адаптировали под разные профессии. Можно услышать: «художник художника видит издалека» или «врач врача…», что подчеркивает узнаваемость представителей одной сферы деятельности.