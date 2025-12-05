Городовой / Город / Секреты техники на сдачу: Банк России выпустит в обращение памятные монеты с «Фиксиками»
Секреты техники на сдачу: Банк России выпустит в обращение памятные монеты с «Фиксиками»

Опубликовано: 5 декабря 2025 13:30
Банк выпустит новые памятные монеты номиналом 3 и 25 рублей.

Центральный Банк России объявил о начале обращения памятных монет "Фиксики". Они появятся в рамках серии, посвящённой отечественным мультфильмам, сообщили в пресс-службе Центробанка.

Выпуск включает три варианта: серебряную монету номиналом 3 рубля, а также два типа монет по 25 рублей — одну из стали с никелевым слоем, вторую — из медно-никелевого сплава с цветной эмалью.

Приобрести памятные экземпляры можно будет в специально отведённых банковских отделениях и официальных точках "Гознака", сотрудничающих с Центральным банком в вопросах реализации памятных монет.

Анимационный проект "Фиксики" впервые вышел на экраны в 2010 году. По сюжету, главные персонажи — небольшие существа, которые обитают внутри сложных устройств и механизмов.

Фиксики хорошо осведомлены в вопросах техники и объясняют детям устройство окружающего мира.

Ранее сообщалось, что Центробанк начал продажу монет в нумизматических наборах.

Юлия Аликова
