Секреты техники на сдачу: Банк России выпустит в обращение памятные монеты с «Фиксиками»

Центральный Банк России объявил о начале обращения памятных монет "Фиксики". Они появятся в рамках серии, посвящённой отечественным мультфильмам, сообщили в пресс-службе Центробанка.
Выпуск включает три варианта: серебряную монету номиналом 3 рубля, а также два типа монет по 25 рублей — одну из стали с никелевым слоем, вторую — из медно-никелевого сплава с цветной эмалью.
Приобрести памятные экземпляры можно будет в специально отведённых банковских отделениях и официальных точках "Гознака", сотрудничающих с Центральным банком в вопросах реализации памятных монет.
Анимационный проект "Фиксики" впервые вышел на экраны в 2010 году. По сюжету, главные персонажи — небольшие существа, которые обитают внутри сложных устройств и механизмов.
Фиксики хорошо осведомлены в вопросах техники и объясняют детям устройство окружающего мира.
Ранее сообщалось, что Центробанк начал продажу монет в нумизматических наборах.