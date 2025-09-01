Городовой / Общество / Думскую в Петербурге делают пешеходной: как это отразится на трафике, станет ли больше пробок
Эксклюзив
Эксклюзив

Думскую в Петербурге делают пешеходной: как это отразится на трафике, станет ли больше пробок

Опубликовано: 1 сентября 2025 12:03
Думская улица
Думскую в Петербурге делают пешеходной: как это отразится на трафике, станет ли больше пробок
Фото: Городовой.ру

Эксперт разобрался в ситуации.

Думскую улицу в центре Петербурга планируют сделать пешеходной — как Малую Конюшенную и Малую Садовую. Концепцию обещают представить горожанам до конца года, а сами работы начнутся уже в следующем.

По словам автоэксперта и путешественника Дмитрия Попова, перевод улицы в пешеходный формат не создаст проблем для городского трафика.

В беседе с «Городовым» эксперт отметил, что движение там и без того минимальное — по его словам, по Думской проезжает не более одной машины в минуту. Улица давно известна как развлекательная, и превращение её в полностью пешеходную выглядит логичным решением.

Попов отмечает, что подобные проекты в Петербурге уже реализовывались. Та же Малая Садовая когда-то была обычной проезжей улицей, а сегодня стала популярным местом для прогулок.

С Думской, считает эксперт, может произойти похожая трансформация — без ущерба для движения и с перспективой оживления пространства.

Автор:
Игорь Мустафин Федор Никонов
Общество
