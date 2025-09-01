Думскую в Петербурге делают пешеходной: как это отразится на трафике, станет ли больше пробок

Думскую улицу в центре Петербурга планируют сделать пешеходной — как Малую Конюшенную и Малую Садовую. Концепцию обещают представить горожанам до конца года, а сами работы начнутся уже в следующем.
По словам автоэксперта и путешественника Дмитрия Попова, перевод улицы в пешеходный формат не создаст проблем для городского трафика.
В беседе с «Городовым» эксперт отметил, что движение там и без того минимальное — по его словам, по Думской проезжает не более одной машины в минуту. Улица давно известна как развлекательная, и превращение её в полностью пешеходную выглядит логичным решением.
Попов отмечает, что подобные проекты в Петербурге уже реализовывались. Та же Малая Садовая когда-то была обычной проезжей улицей, а сегодня стала популярным местом для прогулок.
С Думской, считает эксперт, может произойти похожая трансформация — без ущерба для движения и с перспективой оживления пространства.