Городовой / Общество / Туристический рай: что посмотреть на Валдае
Туристический рай: что посмотреть на Валдае

Опубликовано: 2 сентября 2025 10:30
Валдай
Global Look Press / Konstantin Kokoshkin

Если возникнет желание отправиться в путешествие по России — загляните на Валдай, сюда хочется возвращаться снова и снова

Валдайское озеро — одно из самых живописных водоемов России. Оно находится в Новгородской области, а сформировалось еще во времена Ледникового периода.

Его площадь — около 20 км², а глубина достигает 60 метров, пишет КП. Летом вода прогревается до 20-25 градусов, а зимой поверхность озера покрывается толстым слоем льда.

Вокруг озера раскинулся Валдайский национальный парк — большая охраняемая природная территория с лесами, болотами и множеством рек и озер.

История озера

История Валдая уходит в далекое прошлое. Первые поселения на его берегах появились уже в 1495 году. Город рос благодаря удобному расположению на торговом пути между Москвой и Новгородом.

Особенно известен Валдай своими мастерами колокольного дела — здесь изготавливали колокола, которые потом устанавливали в храмах по всей России.

Что посмотреть?

Исторические здания и музеи города рассказывают об этой богатой ремесленной традиции.

Главной архитектурной жемчужиной Валдайского озера считается Иверский монастырь, расположенный на одном из живописных островов — Сельвицком.

Основанный в XVII веке, монастырь привлекает не только паломников, но и туристов, ценящих красоту старинных построек и умиротворенную атмосферу.

Что еще посмотреть и чем заняться?

В Валдайском национальном парке можно прогуливаться по экологическим тропам, наслаждаться видами лесов и болот, наблюдать за животными и птицами, которых тут много.

Рыбалка и подводное плавание — тоже популярные занятия благодаря прозрачной и чистой воде озера.

Летом можно арендовать лодку, катамаран или велосипед и исследовать окрестности, а зимой — покататься на лыжах или заняться зимней рыбалкой.

Для отдыхающих в Валдае есть разнообразная инфраструктура: базы отдыха, гостиницы, кафе и музеи. В городе размещается уникальный Музей колоколов.

А на набережной часто проходят фестивали и ярмарки, создавая особую атмосферу праздника.

Можно выбрать как комфортный вариант, так и отдых поближе к природе, в палатках или на базах с минимальными удобствами.

Валдай — место, которое одинаково интересно и туристам, и любителям истории, и тем, кто просто хочет отдохнуть на свежем воздухе у красивого озера.

Здесь сочетается природа, культура и спокойная, неторопливая жизнь, что делает отдых по-настоящему запоминающимся и душевным.

Автор:
Юлия Аликова
Общество
