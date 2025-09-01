Городовой / Общество / «Это уже пройденный этап»: опасна ли маковая булочка
Новости по теме
Эксклюзив
Про Петербург
Последние новости
Чтобы язык не вязала: Роскачество поделилось гайдом по выбору правильной хурмы Общество
Шапочка из плесени в банке: пригодно ли варенье в пищу, или годится только на выброс? Общество
Кринж, мемы и демонтаж: почему современные памятники вызывают в России больше смеха, чем гордости Общество
«Напоминает арку в Летнем саду Питера»: как найти маленький европейский рай в Псковской области Общество
Убежище для художника и мечтателя Северной столицы: кто творил в петербургских мансардах и где сейчас найти такое жилье Город
Теги
Санкт-Петербург Интересные факты Туризм Эксклюзив Автотранспорт
Категории
Общество Спорт
Эксклюзив

«Это уже пройденный этап»: опасна ли маковая булочка

Опубликовано: 1 сентября 2025 12:31
Булочка с маком
«Это уже пройденный этап»: опасна ли маковая булочка
Городовой ру

Эксперт объяснил, опасна ли всем известная с детства маковая булочка.

Многие из нас любят выпечку с маком — булочки, рулеты, печенье. Это вкусно и привычно.

Накануне появилась информация, что в промышленности все чаще встречаются сорта мака с повышенным содержанием морфина.

В итоге от обычной булочки с маком можно провалить тест на наркотики. Якобы такая ситуация возникает из-за контакта семян культурного мака с дикими растениями или из-за ошибок при сборе и обработке.

Из-за этого в семенах оказывается больше морфина — того самого вещества, из которого делают опиаты.

Что говорит эксперт?

Врач психиатр-нарколог высшей категории, главный врач наркологической клиники Алексей Казанцев рассказал «Городовому», опасен ли мак.

«В вываренном маке особо ничего нет. Мак, который был с большим содержанием опия, завозился в Россию. Очень много человек погибло от него и от маковой соломки, которая туда попадала.

Но это уже пройденный этап, на самом деле сейчас больший бич России и стран СНГ, это все-таки синтетические катиноны, это соли, мефедрон.

Вот это то, что губит наше общество, вовлекает подростков и тех, кому за 60 лет. Рушит центральную нервную систему, вызывая необратимое слабоумие, когда человек опасен для себя и окружения», — отмечает эксперт.

По словам врача, перед тем, как выпустить семена мака в продажу, должны обязательно проводить тестирование и определять, какое количество в этом маке содержится опия.

Ведь это ответственность не тех, кто купил и съел мак, а тех, кто поставляет пищевой продукт.

Тест на наркотики

Возникает вопрос, а возможно ли провалить тест на наркотики после съеденной булки с маком.

«Я проработал 5 лет на наркологической экспертизе и ни один не сказал про то, что он булочки употреблял.

Это то же самое, когда потребитель алкоголя садится за руль и говорит, что кефира или кваса напился.

После через 20 минут после кваса, его показатели будут по нулям. И тут же вопрос к пищевому маку», — отмечает эксперт.

Автор:
Юлия Аликова Федор Никонов
Общество
Оцените новость Сообщить об ошибке
❤️ 1
🙏
😹
🙀
😿
Поделитесь новостью
Больше интересных новостей по теме читайте на нашем Дзен-канале «Городовой».