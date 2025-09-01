«Это уже пройденный этап»: опасна ли маковая булочка

Многие из нас любят выпечку с маком — булочки, рулеты, печенье. Это вкусно и привычно.
Накануне появилась информация, что в промышленности все чаще встречаются сорта мака с повышенным содержанием морфина.
В итоге от обычной булочки с маком можно провалить тест на наркотики. Якобы такая ситуация возникает из-за контакта семян культурного мака с дикими растениями или из-за ошибок при сборе и обработке.
Из-за этого в семенах оказывается больше морфина — того самого вещества, из которого делают опиаты.
Что говорит эксперт?
Врач психиатр-нарколог высшей категории, главный врач наркологической клиники Алексей Казанцев рассказал «Городовому», опасен ли мак.
«В вываренном маке особо ничего нет. Мак, который был с большим содержанием опия, завозился в Россию. Очень много человек погибло от него и от маковой соломки, которая туда попадала.
Но это уже пройденный этап, на самом деле сейчас больший бич России и стран СНГ, это все-таки синтетические катиноны, это соли, мефедрон.
Вот это то, что губит наше общество, вовлекает подростков и тех, кому за 60 лет. Рушит центральную нервную систему, вызывая необратимое слабоумие, когда человек опасен для себя и окружения», — отмечает эксперт.
По словам врача, перед тем, как выпустить семена мака в продажу, должны обязательно проводить тестирование и определять, какое количество в этом маке содержится опия.
Ведь это ответственность не тех, кто купил и съел мак, а тех, кто поставляет пищевой продукт.
Тест на наркотики
Возникает вопрос, а возможно ли провалить тест на наркотики после съеденной булки с маком.
«Я проработал 5 лет на наркологической экспертизе и ни один не сказал про то, что он булочки употреблял.
Это то же самое, когда потребитель алкоголя садится за руль и говорит, что кефира или кваса напился.
После через 20 минут после кваса, его показатели будут по нулям. И тут же вопрос к пищевому маку», — отмечает эксперт.