«Это уже пройденный этап»: опасна ли маковая булочка

Эксперт объяснил, опасна ли всем известная с детства маковая булочка.

Многие из нас любят выпечку с маком — булочки, рулеты, печенье. Это вкусно и привычно.

Накануне появилась информация, что в промышленности все чаще встречаются сорта мака с повышенным содержанием морфина.

В итоге от обычной булочки с маком можно провалить тест на наркотики. Якобы такая ситуация возникает из-за контакта семян культурного мака с дикими растениями или из-за ошибок при сборе и обработке.

Из-за этого в семенах оказывается больше морфина — того самого вещества, из которого делают опиаты.

Что говорит эксперт?

Врач психиатр-нарколог высшей категории, главный врач наркологической клиники Алексей Казанцев рассказал «Городовому», опасен ли мак.

«В вываренном маке особо ничего нет. Мак, который был с большим содержанием опия, завозился в Россию. Очень много человек погибло от него и от маковой соломки, которая туда попадала. Но это уже пройденный этап, на самом деле сейчас больший бич России и стран СНГ, это все-таки синтетические катиноны, это соли, мефедрон. Вот это то, что губит наше общество, вовлекает подростков и тех, кому за 60 лет. Рушит центральную нервную систему, вызывая необратимое слабоумие, когда человек опасен для себя и окружения», — отмечает эксперт.

По словам врача, перед тем, как выпустить семена мака в продажу, должны обязательно проводить тестирование и определять, какое количество в этом маке содержится опия.

Ведь это ответственность не тех, кто купил и съел мак, а тех, кто поставляет пищевой продукт.

Тест на наркотики

Возникает вопрос, а возможно ли провалить тест на наркотики после съеденной булки с маком.