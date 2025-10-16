Лиговка: как злачный уголок прошел путь от «пьяной мили» до арт-квартала Петербурга

Сейчас в нем чаще встретишь тех, кто бы сотню лет назад и носа не показывал в данном районе.

Когда-то здесь шли не гулять, а выживать. Лиговка, Ямская, Обводный – самые страшные слова для приличного петербуржца дореволюционной эпохи. Сегодня же эти же улицы обрастают кофейнями, коворкингами и барбер-шопами.

О том, как район прошёл путь от криминального ада до модной точки на карте Петербурга, «Городовому» рассказал Игорь Кузинер, кандидат исторических наук, доцент НИУ ВШЭ в Санкт-Петербурге.

Самая пьяная миля Петербурга

По словам Кузинера, до революции Лиговка была «самой пьяной милей города». Между Обводным каналом и больницей Раухауза располагались кабаки, ночлежки и дома терпимости.

Район жил по своим законам, и появляться здесь ночью было рискованно даже полицейским. После революции Лиговка не изменилась — здесь орудовали самые известные бандиты 20-х годов, вроде Ваньки Белки и Пантелеева.

Путь от маргиналов

В 30-е и 40-е годы, во время блокады, на Лиговке процветал черный рынок, а позже — стихийная «толкучка». Соседство с вокзалом усугубляло ситуацию:

«Там, где вокзал, всегда мобильность и всегда много людей, таких как бы неприкаянных, которые только приехали, которые не нашли себе места, или которые наоборот уезжают с деньгами».

Но к концу XX века основные притоны и питейные заведения вытеснили к окраинам. И хотя репутация «тяжёлого» места сохранялась, с появлением торгового центра «Галерея» и арт-клубов район стал меняться.

Новая жизнь старых улиц

Северная часть Лиговки, ближе к Концертному залу, стала элитной. Дома реставрируются, появляются гостиницы, но дух старого Петербурга здесь всё ещё чувствуется.