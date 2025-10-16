От заводской окраины к модной локации: Кировский район переосмысливает прошлое

Когда-то сюда приезжали не ради вдохновения, а за пивом и запчастями. Кировский район считался местом рабочих общежитий, толкучек и шумных дворов. Сегодня на месте цехов — арт-пространства и кофейни, а у стен заводов проходят фестивали.

О том, как район избавился от имиджа «рабочей окраины» и стал модной точкой притяжения, «Городовому» рассказал Игорь Кузинер, кандидат исторических наук, доцент НИУ ВШЭ в Санкт-Петербурге.

Когда шумели у Заставы

В позднесоветское время, рассказывает Кузинер, рабочие питейные и рынки вытеснили именно сюда — в район Кировского завода и Автово.

Кировский район стал своего рода «резервуаром» для маргинальной культуры, объясняет историк. В центре пивные закрывали, а здесь жизнь била ключом. Вечерами толпы рабочих заполняли дворы, и вся южная часть города жила по своим неписаным законам.

От толкучек к коворкингам

После 90-х район начал стремительно меняться. Старые промзоны стали жилыми кварталами, а рядом с монументами советской индустрии появились современные школы и площадки. Кузинер отмечает, что этот контраст — уникальный

Новая энергия старых мест

Сегодня Кировский район — это место, где бывшие заводские корпуса превращаются в креативные площадки, где соседствуют советские фасады и стеклянные башни.

— Петербург всегда держится на таких районах, — говорит Кузинер. — Они хранят характер города, не дают ему стать слишком глянцевым.