Единственный «медленный город» в России: места, которые делают Светлогорск особенным

Светлогорск — это город где можно прочувствовать настоящий курортный отдых.

Если вам хочется отдохнуть у моря, но в спокойной и расслабляющей обстановке, то Светлогорск — отличный выбор.

Этот небольшой курорт расположен всего в 30 километрах от Калининграда, на берегу Балтийского моря. Его живописная природа, старинная архитектура и особая атмосфера давно покоряют сердца туристов.

От древних племен до рыцарей

История Светлогорска начинается очень давно — первые упоминания о поселении на этой земле относятся к 1258 году, пишет сайт города.

Тогда здесь жили племена пруссов и куршей, которые занимались охотой и рыбалкой. В середине XIII века эту территорию захватили рыцари Тевтонского ордена, построив здесь крупную водяную мельницу.

Позже поселение перешло к рыцарю Альбрехту фон Равшену, в честь которого, возможно, и появилось немецкое название города — Раушен.

Другая версия связывает название с немецким словом «rauschen», что значит шелестеть или шуметь — очень поэтично, учитывая шум морского прибоя и лесов вокруг.

Курорт с лечебными водами

К началу XX века Раушен стал одним из самых популярных курортов Восточной Пруссии. Сюда приезжали не только за морем и солнцем, но и для лечения.

В центре курорта находится небольшое озеро Тихое, которое раньше называли Мельничным прудом. Здесь и появились первые гостиницы и лечебницы, положившие начало курортной традиции с 1820 года.

Советский Светлогорск и новое имя

После Второй мировой войны город не сильно пострадал, в отличие от соседнего Калининграда. Немецкие здания сохранились в хорошем состоянии, многие из них стали жилыми домами.

В 1947 году город получил новое имя — Светлогорск, которое отражает красоты окружающих скал и солнечные дни.

В советское время Светлогорск стал из крупнейших курортов на Балтийском побережье, пишет Трипстер.

«Медленный город» России

В 2020 году Светлогорск стал первым и пока единственным российским городом, вошедшим в международную ассоциацию «Медленные города», пишет РЖД-здоровье.

Это движение бережно относится к качеству жизни, поддерживает местные традиции, экологию и создаёт комфортные условия для жителей и гостей.

Светлогорск старается сохранять уникальную атмосферу и не поддаваться ритму больших городов.

Природа вокруг — настоящий живой парк

В Светлогорске на каждого жителя приходится примерно 140 квадратных метров зелёных насаждений, а всего тут растёт более 1500 видов деревьев и кустарников.

Среди них есть уникальные, встречающиеся только здесь. Воздух насыщен полезными фитонцидами и свежестью морского бриза — идеальное место для отдыха и восстановления здоровья.

Прогулки по набережной

Прогулочная зона в Светлогорске начала складываться ещё в начале XX века. Первоначально променад назывался в честь графа Кайзерлинга и включал три пляжа: для женщин, мужчин и семей.

Сегодня набережная разделена на старую и новую части, выложена плиткой и украшена большой площадкой с солнечными часами, на которых изображены знаки Зодиака.

Места силы и городские легенды

В Светлогорске есть несколько мест, которым приписывают особую силу. Одно из таких — озеро Тихое с вековыми липами, которым более 450 лет.

По традиции сюда приходят загадать желание, прошептав его и обняв дерево. Ещё одна символичная достопримечательность — статуя Царевны-Лягушки, находящаяся в сквере на улице Ленина.

Люди верят, что она помогает в любовных делах: нужно символически «поцеловать» скульптуру.

Память о трагедии

В Светлогорске есть также место, которое напоминает о трагических событиях.

В 1972 году здесь упал военный самолёт Ан-26, в результате чего погибли более 30 человек, включая детей и воспитателей детского сада санатория.

В память о них была построена часовня в честь иконы Богоматери «Всех скорбящих Радость».