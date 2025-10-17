Единственный «медленный город» в России: места, которые делают Светлогорск особенным

Если вам хочется отдохнуть у моря, но в спокойной и расслабляющей обстановке, то Светлогорск — отличный выбор.
Этот небольшой курорт расположен всего в 30 километрах от Калининграда, на берегу Балтийского моря. Его живописная природа, старинная архитектура и особая атмосфера давно покоряют сердца туристов.
От древних племен до рыцарей
История Светлогорска начинается очень давно — первые упоминания о поселении на этой земле относятся к 1258 году, пишет сайт города.
Тогда здесь жили племена пруссов и куршей, которые занимались охотой и рыбалкой. В середине XIII века эту территорию захватили рыцари Тевтонского ордена, построив здесь крупную водяную мельницу.
Позже поселение перешло к рыцарю Альбрехту фон Равшену, в честь которого, возможно, и появилось немецкое название города — Раушен.
Другая версия связывает название с немецким словом «rauschen», что значит шелестеть или шуметь — очень поэтично, учитывая шум морского прибоя и лесов вокруг.
Курорт с лечебными водами
К началу XX века Раушен стал одним из самых популярных курортов Восточной Пруссии. Сюда приезжали не только за морем и солнцем, но и для лечения.
В центре курорта находится небольшое озеро Тихое, которое раньше называли Мельничным прудом. Здесь и появились первые гостиницы и лечебницы, положившие начало курортной традиции с 1820 года.
Советский Светлогорск и новое имя
После Второй мировой войны город не сильно пострадал, в отличие от соседнего Калининграда. Немецкие здания сохранились в хорошем состоянии, многие из них стали жилыми домами.
В 1947 году город получил новое имя — Светлогорск, которое отражает красоты окружающих скал и солнечные дни.
В советское время Светлогорск стал из крупнейших курортов на Балтийском побережье, пишет Трипстер.
«Медленный город» России
В 2020 году Светлогорск стал первым и пока единственным российским городом, вошедшим в международную ассоциацию «Медленные города», пишет РЖД-здоровье.
Это движение бережно относится к качеству жизни, поддерживает местные традиции, экологию и создаёт комфортные условия для жителей и гостей.
Светлогорск старается сохранять уникальную атмосферу и не поддаваться ритму больших городов.
Природа вокруг — настоящий живой парк
В Светлогорске на каждого жителя приходится примерно 140 квадратных метров зелёных насаждений, а всего тут растёт более 1500 видов деревьев и кустарников.
Среди них есть уникальные, встречающиеся только здесь. Воздух насыщен полезными фитонцидами и свежестью морского бриза — идеальное место для отдыха и восстановления здоровья.
Прогулки по набережной
Прогулочная зона в Светлогорске начала складываться ещё в начале XX века. Первоначально променад назывался в честь графа Кайзерлинга и включал три пляжа: для женщин, мужчин и семей.
Сегодня набережная разделена на старую и новую части, выложена плиткой и украшена большой площадкой с солнечными часами, на которых изображены знаки Зодиака.
Места силы и городские легенды
В Светлогорске есть несколько мест, которым приписывают особую силу. Одно из таких — озеро Тихое с вековыми липами, которым более 450 лет.
По традиции сюда приходят загадать желание, прошептав его и обняв дерево. Ещё одна символичная достопримечательность — статуя Царевны-Лягушки, находящаяся в сквере на улице Ленина.
Люди верят, что она помогает в любовных делах: нужно символически «поцеловать» скульптуру.
Память о трагедии
В Светлогорске есть также место, которое напоминает о трагических событиях.
В 1972 году здесь упал военный самолёт Ан-26, в результате чего погибли более 30 человек, включая детей и воспитателей детского сада санатория.
В память о них была построена часовня в честь иконы Богоматери «Всех скорбящих Радость».