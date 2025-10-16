«Просто прикопать землей»: как подготовить огород к зиме и избавиться от вредителей

Когда надвигаются первые заморозки, самое время позаботиться о своем участке, чтобы растения благополучно перезимовали и радовали следующей весной.
Для каждого огородника есть целый список дел, который поможет не упустить самое важное.
Агроном Елизавета Тихонова рассказала «Городовому», как подготовить свой участок к холодам.
«В теплице самое главное все перекопать крупными комьями и не открывать ее. Температура зимой будет убивать там вредителей и болезни.
Если грязная теплица, то просто помыть ее щеткой. Не обязательно отмывать, а просто протереть, дезинфекцию сделать шваброй с мылом.
В огороде тоже обязательно сделать перекопку крупную, на 28 см, на полный штык, крупными комьями, не разбивая их.
А также убрать уже все: капусту, редьку», — говорит эксперт.
Что касается деревьев и многолетников, то нужно сделать обрезку и лучше ничем их не укрывать.
«Там мыши разведутся. Любое укрытие — это домик для кого-то: для муравьёв, крыс мышей. Можно просто прикопать землей многолетники», — говорит агроном.
Опрыскивать и вносить удобрения тоже ничего не стоит, так как дождь и снег все смоют.
«Можно просто разбросать перегнивший навоз, если есть, подкармливать ничего не надо. Все вымоется, в нижние слои растений ничего не попадет», — отмечает эксперт.