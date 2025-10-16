Городовой / Общество / «Просто прикопать землей»: как подготовить огород к зиме и избавиться от вредителей
Новости по теме
Эксклюзив
Про Петербург
Последние новости
«Апокалипсис в метро»: Петербург снова оказался на грани транспортного коллапса Город
«Необходимо «разбередить» рану, чтобы очистить ее от гноя»: зачем петербуржцам нужно помнить блокаду Общество
От Петербурга до Парижа: как коммунальные квартиры продолжают менять жизнь городов Общество
Ключевой символ Петербурга: почему Неву называют рекой, хотя это не совсем так Общество
«Рискованный акцент»: стоит ли поддерживать возвратившийся тренд на меховые кубанки Общество
Теги
Санкт-Петербург Эксклюзив Интересные факты Достопримечательности Транспорт
Категории
Общество Спорт
Эксклюзив

«Просто прикопать землей»: как подготовить огород к зиме и избавиться от вредителей

Опубликовано: 16 октября 2025 20:30
Огород
«Просто прикопать землей»: как подготовить огород к зиме и избавиться от вредителей
Global Look Press / Oksana Korol / Business Online

Своевременный уход и подготовка помогут вам сохранить красоту и урожайность участка даже в самые суровые зимние дни.

Когда надвигаются первые заморозки, самое время позаботиться о своем участке, чтобы растения благополучно перезимовали и радовали следующей весной.

Для каждого огородника есть целый список дел, который поможет не упустить самое важное.

Агроном Елизавета Тихонова рассказала «Городовому», как подготовить свой участок к холодам.

Елизавета Тихонова
Елизавета Тихонова Агроном

«В теплице самое главное все перекопать крупными комьями и не открывать ее. Температура зимой будет убивать там вредителей и болезни.

Если грязная теплица, то просто помыть ее щеткой. Не обязательно отмывать, а просто протереть, дезинфекцию сделать шваброй с мылом.

В огороде тоже обязательно сделать перекопку крупную, на 28 см, на полный штык, крупными комьями, не разбивая их.

А также убрать уже все: капусту, редьку», — говорит эксперт.

Что касается деревьев и многолетников, то нужно сделать обрезку и лучше ничем их не укрывать.

«Там мыши разведутся. Любое укрытие — это домик для кого-то: для муравьёв, крыс мышей. Можно просто прикопать землей многолетники», — говорит агроном.

Опрыскивать и вносить удобрения тоже ничего не стоит, так как дождь и снег все смоют.

«Можно просто разбросать перегнивший навоз, если есть, подкармливать ничего не надо. Все вымоется, в нижние слои растений ничего не попадет», — отмечает эксперт.

Автор:
Юлия Аликова Федор Никонов
Общество
Оцените новость Сообщить об ошибке
❤️
🙏
😹
🙀
😿
Поделитесь новостью
Нажмите «подписаться», чтобы видеть наши интересные новости чаще