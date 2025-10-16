«Просто прикопать землей»: как подготовить огород к зиме и избавиться от вредителей

«В теплице самое главное все перекопать крупными комьями и не открывать ее. Температура зимой будет убивать там вредителей и болезни.

Если грязная теплица, то просто помыть ее щеткой. Не обязательно отмывать, а просто протереть, дезинфекцию сделать шваброй с мылом.

В огороде тоже обязательно сделать перекопку крупную, на 28 см, на полный штык, крупными комьями, не разбивая их.

А также убрать уже все: капусту, редьку», — говорит эксперт.