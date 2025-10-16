Народные названия вокзалов и станций метро Петербурга: как петербуржцы называют свои ориентиры

В Петербурге есть свои традиции, особенно когда речь заходит о том, как называют вокзалы и станции метро. Официальные названия — это одно, а в народе всё всегда получается живее и забавнее.
Многие станции и вокзалы получили свои прозвища, которые прочно вошли в повседневную речь петербуржцев. Почему так произошло? И какие именно названия прижились?
Вокзалы — старожилы с оригинальными прозвищами
Петербургские вокзалы сами по себе — это кладезь историй и секретов. Балтийский вокзал, например, у простых жителей давно превратился просто в «Балты» или «Болт».
Такое короткое и простое слово звучит по-домашнему, чем официальное название.
Витебский вокзал — самый старый в России. Его прозвище — «Виктор Васильевич», пишет Горбилет. Как такое получилось — доподлинно неизвестно, но название уже прижилось.
Московский в свою очередь в народе зовут «Марья Васильевна» или «Мосбан». По одной из версий, эти прозвища появились еще при царской России и отражают некое «родство» с Витебским.
Финляндский вокзал — единственный, который официальное название сохранил. Но и у него есть короткое прозвище — «Финбан».
Примечательно, что памятник Ленину около Финляндского вокзала в шутку называли «Финбанское чудо».
А вот Ладожский вокзал самый молодой — ему всего 20 лет, его иногда зовут «Дачей Долгорукова» — в честь железнодорожной станции, что стояла на этом месте раньше.
Метро — сокращения и ласкательные имена
Станции метро в Петербурге тоже получили народные имена. Кто-то сокращает официальное название, кто-то даёт ласкательное, а кто-то — смешное прозвище, пишет Питер ТВ.
Вот самые популярные примеры:
-
«Академка» или просто «Академ» — это «Академическая».
-
«Васька» — станция «Василеостровская», так называют и сам остров.
-
«Дыбы» — «Улица Дыбенко» (звучит коротко и дерзко).
-
«Зенит» — на самом деле «Спортивная» станция, но часто её называют в честь местной футбольной команды.
-
«Кирза» — станция «Кировский завод», а название связано с кожаной обувью, которую производил завод.
-
«Коменда» — «Комендантский проспект».
-
«Лиговка» — «Лиговский проспект».
-
«Маяк» — «Маяковская».
-
«Прима» — «Приморская».
-
«Рогатка» — «Парк Победы»: так её называют в честь караульной будки, которая раньше стояла на этом месте.
-
«Финбан» — «Площадь Ленина», близко к Финляндскому вокзалу и поэтому тоже получил похожее прозвище.
Шутки и игра слов
Петербуржцы любят шутить и с любовью придумывать смешные названия станциям подземки. Например:
-
«Площадь мужества» вместо «Площадь замужества».
-
«Выборгская» превратилась в «киборгскую».
-
«Чернышевская» — «чтоделательная», по аналогии с романом Чернышевского «Что делать?».
Такие народные названия — это не только удобство для местных жителей, но и часть культурного кода города.
Они помогают почувствовать себя своим в большом мегаполисе, добавляют немного теплоты и юмора в повседневную жизнь.