Народные названия вокзалов и станций метро Петербурга: как петербуржцы называют свои ориентиры

Если вдруг услышите, что кто-то едет «на Болты» или встречает друзей у «Примы», не удивляйтесь — вы оказались в самом настоящем живом Петербурге.

В Петербурге есть свои традиции, особенно когда речь заходит о том, как называют вокзалы и станции метро. Официальные названия — это одно, а в народе всё всегда получается живее и забавнее.

Многие станции и вокзалы получили свои прозвища, которые прочно вошли в повседневную речь петербуржцев. Почему так произошло? И какие именно названия прижились?

Вокзалы — старожилы с оригинальными прозвищами

Петербургские вокзалы сами по себе — это кладезь историй и секретов. Балтийский вокзал, например, у простых жителей давно превратился просто в «Балты» или «Болт».

Такое короткое и простое слово звучит по-домашнему, чем официальное название.

Витебский вокзал — самый старый в России. Его прозвище — «Виктор Васильевич», пишет Горбилет. Как такое получилось — доподлинно неизвестно, но название уже прижилось.

Московский в свою очередь в народе зовут «Марья Васильевна» или «Мосбан». По одной из версий, эти прозвища появились еще при царской России и отражают некое «родство» с Витебским.

Финляндский вокзал — единственный, который официальное название сохранил. Но и у него есть короткое прозвище — «Финбан».

Примечательно, что памятник Ленину около Финляндского вокзала в шутку называли «Финбанское чудо».

А вот Ладожский вокзал самый молодой — ему всего 20 лет, его иногда зовут «Дачей Долгорукова» — в честь железнодорожной станции, что стояла на этом месте раньше.

Метро — сокращения и ласкательные имена

Станции метро в Петербурге тоже получили народные имена. Кто-то сокращает официальное название, кто-то даёт ласкательное, а кто-то — смешное прозвище, пишет Питер ТВ.

Вот самые популярные примеры:

«Академка» или просто «Академ» — это «Академическая».

«Васька» — станция «Василеостровская», так называют и сам остров.

«Дыбы» — «Улица Дыбенко» (звучит коротко и дерзко).

«Зенит» — на самом деле «Спортивная» станция, но часто её называют в честь местной футбольной команды.

«Кирза» — станция «Кировский завод», а название связано с кожаной обувью, которую производил завод.

«Коменда» — «Комендантский проспект».

«Лиговка» — «Лиговский проспект».

«Маяк» — «Маяковская».

«Прима» — «Приморская».

«Рогатка» — «Парк Победы»: так её называют в честь караульной будки, которая раньше стояла на этом месте.

«Финбан» — «Площадь Ленина», близко к Финляндскому вокзалу и поэтому тоже получил похожее прозвище.

Шутки и игра слов

Петербуржцы любят шутить и с любовью придумывать смешные названия станциям подземки. Например:

«Площадь мужества» вместо «Площадь замужества».

«Выборгская» превратилась в «киборгскую».

«Чернышевская» — «чтоделательная», по аналогии с романом Чернышевского «Что делать?».

Такие народные названия — это не только удобство для местных жителей, но и часть культурного кода города.

Они помогают почувствовать себя своим в большом мегаполисе, добавляют немного теплоты и юмора в повседневную жизнь.