От Петербурга до Парижа: как коммунальные квартиры продолжают менять жизнь городов

Жить вместе — это удобно, практично и по-человечески. И, похоже, так будет продолжаться еще долго.

Многие думают, что коммуналки — это что-то из прошлого, оставшееся только в старых домах Петербурга или Москвы.

Говорят, что их уже давно нет в столице и вообще — это пережитки совдеповской эпохи. Правда это или миф?

Коммуналки в России: живы и сейчас

Несмотря на расхожее мнение, коммунальные квартиры еще есть. Не так много, как раньше, но они остались. Особенно в старых домах в центре Москвы и Петербурга.

Там жильцы редко продают свои доли, потому что расселение идет медленно.

Парижские «крошки» и европейские аналоги

А как там в Европе?

В Париже, например, есть очень маленькие квартиры, иногда всего 8–12 квадратных метров. У каждой — своя комната, но туалет и душ зачастую расположены в общем коридоре.

Это не совсем стандартная коммуналка, но по сути — тоже коллективное жилье, пишет travelpander.com.

Другие страны тоже любят жить вместе

В Британии такое жилье называют «house shares». Несколько человек делят одну квартиру, у каждого есть своя спальня. Общие — кухня и ванная. Так молодым выгодно и удобно, сообщает hosts-international.com.

А в Скандинавии кооперативные дома. Там жильцы управляют всем вместе: садом, прачечной, общими зонами. Главное, что идея совместного жилья там — часть культуры.

Зачем жить в коммуналке?

Многие считают, что коммунальные квартиры — это признак бедности. Но это не так. Часто люди выбирают такой образ жизни сознательно.

Это удобно — экономия, доступ к центру города и возможность жить среди людей. Время меняется, и коммунальные квартиры адаптируются.

В России молодые семьи в последнее время предпочитают жить в коммуналках, а не снимать жилье или брать ипотеку под большой процент, пишет Лента.

Коммуналки — это не только историческое наследие. В разных странах люди продолжают делить пространство по разным причинам: ради экономии, по привычке или для общения.

В России и Европе — общие кухни, санузлы, совместное проживание все равно популярны. Это часть культуры, которая не исчезает — а просто видоизменяется.