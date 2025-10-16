«Апокалипсис в метро»: Петербург снова оказался на грани транспортного коллапса

Самый плотный утренний час пик становится для петербуржцев временем настоящего испытания.

В очередной раз станция «Девяткино» была закрыта на вход, движение по всей красной линии — от «Девяткино» до «Площади Ленина» — полностью остановлено.

Вслед за ней закрылись и другие станции — «Гражданский проспект», «Проспект Ветеранов», «Автово». По сообщениям пресс-службы метрополитена, неисправный состав медленно следовал в депо, что и стало причиной «всеобщих проблем».

Однако для горожан это означало настоящий утренний апокалипсис.

Толпы и растерянность: Горожане ищут выход

Пассажиры, столкнувшись с внезапным закрытием станций, оказались в ловушке. Экстренно искались альтернативные способы добраться до работы, что привело к скоплению людей у входов в метро.

«Люди застряли не только в Мурино. Толпы на всех станциях метро», — жаловались горожане, оказавшиеся в эпицентре транспортного хаоса.

Комментарии в сети отражали общее недоумение и негодование:

«В Петербурге туда-сюда десять станций метро. И то все постоянно ломается и закрывается».

«Позорище… что ни день, то проблемы в метро….» — вторили другие.

«Что они по ночам делают?» — вопрос без ответа

Многих волновал вопрос о качестве технического обслуживания.

«Я не понимаю, что они по ночам делают, когда идет техническое сопровождение и ремонт составов и пр?» — спрашивают пассажиры.

Возникали и более конкретные претензии:

«Это один и тот же состав в течение недели уже второй раз ветку парализует? В прошлый раз Ветеранов-Автово так же стояли».

«Какой треш… Всем терпения, крепких нервов и понимающего начальства», — желали друг другу горожане, пытаясь сохранить спокойствие в сложившейся ситуации.

«Экономия» на качестве?

Анализируя причины происходящего, пассажиры склонялись к выводу о системных проблемах.

«Уже не первый случай с поломкой. Значит, не в полном объеме проводится плановое техническое обслуживание. И навыки персонала тоже видимо не на высоте. Э-экономия!» — такое мнение звучало неоднократно.

Особое внимание уделялось кировско-выборгской ветке:

«Красная ветка проклятая какая-то», — гласил один из комментариев.

«Что-то на кировско-выборгской ветке участились проблемы», — констатировали другие.

Повторяющиеся поломки и остановки в час пик ставят под сомнение эффективность работы метрополитена и ставят под угрозу ежедневную мобильность тысяч петербуржцев.