«Апокалипсис в метро»: Петербург снова оказался на грани транспортного коллапса

Самый плотный утренний час пик становится для петербуржцев временем настоящего испытания.
В очередной раз станция «Девяткино» была закрыта на вход, движение по всей красной линии — от «Девяткино» до «Площади Ленина» — полностью остановлено.
Вслед за ней закрылись и другие станции — «Гражданский проспект», «Проспект Ветеранов», «Автово». По сообщениям пресс-службы метрополитена, неисправный состав медленно следовал в депо, что и стало причиной «всеобщих проблем».
Однако для горожан это означало настоящий утренний апокалипсис.
Толпы и растерянность: Горожане ищут выход
Пассажиры, столкнувшись с внезапным закрытием станций, оказались в ловушке. Экстренно искались альтернативные способы добраться до работы, что привело к скоплению людей у входов в метро.
«Люди застряли не только в Мурино. Толпы на всех станциях метро», — жаловались горожане, оказавшиеся в эпицентре транспортного хаоса.
Комментарии в сети отражали общее недоумение и негодование:
«В Петербурге туда-сюда десять станций метро. И то все постоянно ломается и закрывается».
«Позорище… что ни день, то проблемы в метро….» — вторили другие.
«Что они по ночам делают?» — вопрос без ответа
Многих волновал вопрос о качестве технического обслуживания.
«Я не понимаю, что они по ночам делают, когда идет техническое сопровождение и ремонт составов и пр?» — спрашивают пассажиры.
Возникали и более конкретные претензии:
«Это один и тот же состав в течение недели уже второй раз ветку парализует? В прошлый раз Ветеранов-Автово так же стояли».
«Какой треш… Всем терпения, крепких нервов и понимающего начальства», — желали друг другу горожане, пытаясь сохранить спокойствие в сложившейся ситуации.
«Экономия» на качестве?
Анализируя причины происходящего, пассажиры склонялись к выводу о системных проблемах.
«Уже не первый случай с поломкой. Значит, не в полном объеме проводится плановое техническое обслуживание. И навыки персонала тоже видимо не на высоте. Э-экономия!» — такое мнение звучало неоднократно.
Особое внимание уделялось кировско-выборгской ветке:
«Красная ветка проклятая какая-то», — гласил один из комментариев.
«Что-то на кировско-выборгской ветке участились проблемы», — констатировали другие.
Повторяющиеся поломки и остановки в час пик ставят под сомнение эффективность работы метрополитена и ставят под угрозу ежедневную мобильность тысяч петербуржцев.