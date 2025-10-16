Чай с вареньем и лимоном: вкусное утешение или реальная польза при простуде?

Как только в носу появляется жидкость, обычно в ход идет именни они.

В сезон простуд россияне традиционно спасаются горячим чаем с вареньем, лимоном или ягодами. Кажется, будто от этого и иммунитет крепче, и болезнь проходит быстрее.

Но так ли это на самом деле? «Городовой» узнал у нутрициолога Виктории Вишняковой, есть ли в этом напитке реальная польза — или это просто способ согреться и поднять настроение.

По словам специалиста, чудес ждать не стоит:

«Чай с вареньем, с ягодами, с морсом — он просто восполняет влагу. Он не может даже немножко улучшать иммунитет, нет ни одного механизма, через который бы он мог это сделать».

Однако сам чай, особенно зелёный, действительно полезен: в нём есть полифенолы — вещества, которые служат питанием для микробов кишечника, а именно там «зреет» до 80% иммунных клеток. Так что небольшой вклад в общее здоровье напиток всё же делает, отмечает нутрициолог Вишнякова.

А вот варенье, мёд и сахар — скорее просто вкусовое удовольствие:

«О какой-то серьёзной пользе говорить не стоит — варенье теряет часть ценных веществ при варке и при контакте с горячей водой. Это просто аналог сахара, улучшающий вкус».

Если хочется пользы, совет простой: съешьте ягоды или лимон отдельно.

«Это растительная пища — источник клетчатки, витаминов, минералов и тех же полифенолов. Особенно полезны фиолетовые ягоды — ежевика, черника, голубика. Их стоит есть не только во время болезни, но и просто так».

Вывод прост: чай с вареньем не лечит, но поддерживает. Главное — не переоценивать его магию и не забывать, что витамин С и антиоксиданты работают лучше, когда их едят ложкой, а не растворяют в кипятке.