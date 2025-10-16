Германские руны и никаких древних ижор: разгадка самой загадочной достопримечательности Ленобласти

Неожиданная находка: один камень, много вопросов.

На карте Ленинградской области появилась точка «Ижорские петроглифы», манящая многих своей загадочностью. Петербуржцы решили увидеть это своими глазами.

После они рассказали, как добрались до места и что там увидели.

Путь к «пони» и «дрессированным» уткам

Путь к петроглифам от Михайловского до Апраксина, по грунтовке, оказался не таким уж и страшным. Почти полное отсутствие машин и почтительное объезжание со стороны водителей делали поездку вполне комфортной.

У станции Апраксино, рядом с храмом, обнаружился чудесный садик.

Дальнейший путь повернул в сторону СНТ, и, совершив, как в сказке, «ошибочный» поворот налево вместо направо, путешественники нашли не коня, а «дачу с пони», обозначенную на карте.

Затем, выйдя на Северную дорогу, открылся пруд с «дрессированными» утками.

«Ижорские петроглифы»: один камень в кустах

За ними были обнаружены те самые петроглифы.

Оказалось, что это всего лишь один камень, скрытый в кустах. Подлинность его вызывает вопросы:

«Вот не знаю — подлинный или нет, но интернет ничего об ижорских петроглифах не знает».

Эта неизвестность лишь добавляет интриги.

«Спасибо тому, кто озаботился и все это высек тут. В местности, небогатой на достопримечательности, появился такой вот арт-объект и повод прогуляться».

Миф или реальность? Интерпретации древних ижор

Другие исследователи, упоминая поселок Апраксин в Мгинском районе, также говорят о «старинном артефакте — камне с высеченными древнеижорскими петроглифами». Основываясь на них, делаются смелые выводы:

«Древние ижоры были охотниками и лучниками-оленеводами, при этом являлись скандинавскими язычниками».

Все озвученное выше — вымысел

Однако, более трезвый анализ отвергает эти романтические представления.

«Ижорские петроглифы — новодел», — утверждают скептики.

Отсутствие каких-либо археологических упоминаний и исследований, а также наличие «двух германских рун альгиз» на камне, что «древние финно-угры и тем более северные неолитяне изобразить не могли», указывают на искусственное происхождение.

Так или иначе, «ижорские петроглифы» стали поводом для исследования, споров и, безусловно, увлекательной прогулки, превратив обычный камень в объект, вызывающий интерес и побуждающий задуматься о границах истории и мистификации.