От Карелии до Турции: куда лучше отправиться из Петербурга на ноябрьские выходные

Ноябрь 2025 года предлагает нам сочетание важных праздников, комфортных выходных и возможностей для разного отдыха.

Ноябрь 2025 года принесет нам целых 11 выходных дней, и это отличная возможность отдохнуть, провести время с близкими или устроить короткий отпуск.

В этом месяце у нас всего 30 дней, из них 19 рабочих и 11 выходных. Большой праздник — День народного единства — отмечают 4 ноября, он выпадает на вторник.

Из-за переноса выходного с субботы 1 ноября на понедельник 3 ноября, у многих нас получится трехдневный отдых подряд — с 2 по 4 ноября.

Благодаря этому можно отправиться в путешествие. Учредитель туроператора Go Travel Наталья Ансталь рассказала «Городовому», куда можно отравиться на праздники из Петербурга.

Наталья Ансталь Туризм «Можно съездить в близлежащую Карелию, посмотреть Рускеалу, Петрозаводск, посмотреть водопады. Можно съездить в Москву. Окунуться в будни вечно спешащего города. В Петербурге говорят одну прекрасную фразу: москвичи вечно куда-то торопятся, а мы в Петербурге везде уже успели. Поэтому можно погулять по Красной площади, поужинать в красивом ресторане, съездить в Царицыно, погулять в парках. Можно поехать по областям России. Например, в Великий Новгород — это очень красивый город со своим Кремлём, Софийским собором», — отмечает эксперт.

По словам турагента, поездки на машине дают возможность заглянуть по пути в интересные места.

Например, по пути в Москву можно заглянуть в Тверскую область, заехать в Ржев и посмотреть памятник, который посвящён Великой Отечественной войне, посетить диораму.

В Твери можно посетить памятнику Михаилу Кругу, прогуляться по улочкам, по центральной аллее, съездить на экоферму.

Масштабные путешествия

Если вы планируете более грандиозную поездку, то можно обратить внимание на более дальние направления.

«Можно слетать в Калининградскую область — это отличное место для небольшого уик-энда. Зеленоградск считается городом кошек, там можно покататься на колесе обозрения, пройтись по набережной вдоль Балтийского моря. В Калининграде можно посетить органный концерт, полюбоваться архитектурой, доехать до поселка Янтарный и посетить комбинат, купить себе что-то из янтаря», — говорит эксперт.

Путешествие за границу

Если же в этот период рассматривать поездку в другую страну, то Наталья Ансталь советует рассмотреть путешествие в Стамбул. Именно в этом городе Турция открывается по-другому.