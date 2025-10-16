Вредные порошки и поцелуи нянек: какой была детская стоматология XIX века

Секреты ухода за зубами детей из книги 1854 года.

Забота о зубах детей в XIX веке была совсем иная, чем сегодня. В те времена зубные порошки считались вредными, а чистку зубов рекомендовалось проводить указательным пальцем, обернутым мягким полотенцем.

О том, как сохраняли здоровье детских зубов, рассказывают «Практические наставления о сохранении зубов», написанные в 1854 году Давидом Валленштейном — зубным врачом Двора Его Императорского Величества.

Важность правильного ухода с ранних лет

«Привычка чистить зубы по нескольку раз в день, приобретенная с детства, делается впоследствии второю натурою — и сохраняет здоровье зубов до самой старости», — указывал автор.

Он советовал наблюдать за состоянием зубов с самого их появления и чистить детям зубы дважды в день — утром и после обеда.

Особые рекомендации по чистке зубов

Лучше всего чистить зубы указательным пальцем, обернутым не гладким, а катанным полотенцем, или мягкою щеткою, обмоченною в теплой воде. Валленштейн предупреждал:

«Вяжущие средства, входящие в состав зубных порошков, оказывают вредное влияние на нежные детские десны и первые зубы, и часто затрудняют прорезывание новых зубов».

Питание и его влияние на зубы детей

Как пишет "Военно-медицинский музей", автор выделял ряд правил:

Дети не должны грызть твердые предметы — орехи и прочее;

Не следует переходить резко из тепла в холод и пить холодную воду сразу после горячего питания — это приводит к трещинам на эмали;

Переедание сладкого вредно: «Сахар особливо вреден для зубов и для десен; он портит и чернит зубную эмаль» и способствует образованию винного камня на зубах;

Пища не должна быть слишком пресной, острой или кислой, иначе зубы притупляются;

Необходимо следить, чтобы дети не стискивали зубы и не скрежетали ими, поскольку это вредит эмали.

Роль кормилиц и нянек в здоровье зубов

Наибольший вред зубам наносили не дети, а их кормилицы и няньки. Валленштейн писал:

«Дети 2-х или 3-х лет имеют пустые зубы; причину этого следует относить преимущественно к кормилицам».

Часто кормилицы заставляли детей сосать сухое пирожное или давали жеваную пищу, что вредило пищеварению и вызывало «английскую болезнь».

Особое внимание уделялось гигиене кормилиц:

«Если у них отделяется изо-рта острая, липкая слюна или испорченные, вонючие зубы, они могут вредить детям своими поцелуями и дыханием».

Поэтому надзор за ними был обязательным.

Почему нельзя скрежетать зубами?

Стискивание и скрежетание зубами создает приятное чувство в корнях, но «весьма вредно для эмали».

Это вызывает появление микротрещин, которые впоследствии могут привести к серьезным проблемам.

Исторический взгляд на современные привычки

Несмотря на архаичность советов, многие из них сохраняют актуальность.

«Практические наставления» 1854 года свидетельствуют о глубоком понимании взаимосвязи питания, гигиены и состояния зубов, полученном за 32 года практики автора в Петербурге.