«Город окраин» Иосифа Бродского: почему изгнанник боялся вернуться в свой Петербург

Личный ад и рай Иосифа Бродского в городе на Неве.

Иосиф Бродский — фигура, неразрывно связанная с Петербургом. Будучи истинно петербургским поэтом, он родился и вырос в городе на Неве, посвятил ему целую поэму.

Парадоксально, но, будучи изгнанным из страны, Бродский отказывался возвращаться, опасаясь увидеть любимый город иным, изменившимся.

Личный Петербург: Город окраин и заводов

Петербург в восприятии Бродского — это прежде всего город окраин. Еще в юности, в 15 лет, он оставил школу и устроился фрезеровщиком на завод «Арсенал», желая помочь родителям.

Позднее, в студенческие годы, его дорога часто лежала в район Малой Охты — место, связанное с первой юношеской любовью. Этот район, застроенный типовыми домами, традиционно считался рабочей окраиной.

В раннем стихотворении «От окраины к центру» Бродский запечатлел эти моменты:

«Вот я вновь посетил эту местность любви, полуостров заводов, парадиз мастерских и аркадию фабрик, рай речный пароходов».

Адреса, связанные с этим периодом жизни поэта, — Завод «Арсенал» на Комсомола, 1, и общежитие на Стахановцев, 17. Неподалеку от последнего расположен памятный знак, напоминающий о пребывании Бродского.

«Петербургский роман»: Город как символ

В 1961 году вышла поэма «Петербургский роман», в которой Бродский полностью раскрыл свое отношение к городу, ставшему для него синонимом любви, дружбы и юности. Строки поэмы передают эту атмосферу:

«Разъезжей улицы развязность, торцы, прилавки, кутерьма, ее купеческая праздность, ее доходные дома».

Для Бродского Петербург — это живое существо, стремящееся к ощущениям. Поэт видел в этом сходство с самим собой.

В этот период он часто бывал во Дворце культуры промкооперации на Каменноостровском проспекте, 42а — месте, где собирался литературный кружок. «Промка», как ее называли, стала настоящей кузницей новых идей и талантов.

«Худшее время»: Психиатрическая больница

Одно из самых мрачных воспоминаний Бродского о Петербурге связано с пребыванием в психбольнице №2 в 1964 году.

По решению суда, поэт провел там три недели, считая этот период худшим в своей жизни. Методы лечения, такие как «укрутка» — погружение в ледяную воду и последующее заворачивание в мокрую простыню у батареи — оставили неизгладимый след.

Этот опыт нашел отражение в поэме «Горчаков и Горбунов», действие которой разворачивается в стенах лечебницы.

«Скажи мне, Горчаков,

а что вам, ленинградцам, часто снится?»

«Да как когда... Концерты, лес смычков.

Проспекты, переулки. Просто лица.

(Сны состоят как будто из клочков.)

Нева, мосты. А иногда – страница,

и я ее читаю без очков!

(Их отбирает перед сном сестрица.)»

«Да, этот сон сильней моих зрачков!»

«Ну что ты? Часто снится и больница»

Адрес этой больницы — набережная Мойки, 126.

Ленинград, Петербург? Нет, Питер

На вопрос о предпочтительном названии родного города Бродский отвечал просто — «Питер». Это название, по его мнению, объединяло как величественные дворцы, так и индустриальные пейзажи.

Поэт описывал свои ощущения так:

«Я помню ощущение этого огромного пространства, открытого, заполненного какими-то не очень значительными, но все же торчащими сооружениями… Трубы, все эти только еще начинающиеся новостройки, зрелище Охтинского химкомбината. Вся эта поэтика нового времени…»

Таким и был личный Петербург Иосифа Бродского: живым, индустриальным, порой жестоким, но всегда пронизанным глубокой поэзией.