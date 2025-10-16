Без спешки и штрафов: почему пора возвращать бесплатный проезд на одну остановку

Новое предложения было озвучено для комфортного проезда в городском транспорте.
По нынешним правилам оплату нужно производить сразу при входе в транспорт, но на практике это далеко не всегда получается, сообщает ТАСС.
Часто автобусы или трамваи идут переполненными, и оплатить проезд моментально просто невозможно.
Что предлагают?
Заместитель секретаря Общественной палаты России Владислав Гриб считает, что нужно восстановить правило, разрешающее проехать бесплатно одну остановку.
Лучше, если кто-то проедет «зайцем», чем если люди будут оштрафованы за невозможность вовремя оплатить из соображений безопасности.