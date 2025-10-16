Городовой / Общество / Без спешки и штрафов: почему пора возвращать бесплатный проезд на одну остановку
Без спешки и штрафов: почему пора возвращать бесплатный проезд на одну остановку

Опубликовано: 16 октября 2025 20:00
Автобус, Петербург
Без спешки и штрафов: почему пора возвращать бесплатный проезд на одну остановку
Global Look Press / Maksim Konstantinov

Не всегда можно пройти пешком одну остановку — у кого-то нет времени, а у кого-то — здоровья.

Новое предложения было озвучено для комфортного проезда в городском транспорте.

По нынешним правилам оплату нужно производить сразу при входе в транспорт, но на практике это далеко не всегда получается, сообщает ТАСС.

Часто автобусы или трамваи идут переполненными, и оплатить проезд моментально просто невозможно.

Что предлагают?

Заместитель секретаря Общественной палаты России Владислав Гриб считает, что нужно восстановить правило, разрешающее проехать бесплатно одну остановку.

Лучше, если кто-то проедет «зайцем», чем если люди будут оштрафованы за невозможность вовремя оплатить из соображений безопасности.

Автор:
Юлия Аликова
