Бани, где пили, писали и снимали кино: где искать знаменитые петербургские бани, в которые заглядывали литературные легенды

История Фонарных бань, расположенных в Санкт-Петербурге, тесно переплетена с культурной жизнью города, от роскоши XIX века до легендарных собраний творческой интеллигенции.
Императорская роскошь и советская история
В 1871 году в Фонарном переулке открылись Воронинские бани, спроектированные Павлом Сюзором — автором знаменитого дома компании «Зингер».
Эти бани впечатляли мраморными бассейнами с регулируемой температурой, фонтанами, сводчатыми потолками и собственной парикмахерской.
«Вода поступала из артезианского колодца, а котлы топили «чистым» кардиффским углем», — отмечает канал Russian Architecture.
В советское время, после 1930-х, бани стали известны как №43, получив название «Фонарные». Сюда стекались как обычные горожане, так и видные политики и артисты.
Творческая атмосфера Фонарного переулка
Современная история «Фонарных» тесно связана с квартирой Штернов, расположенной в доме на углу Фонарного и Мойки.
В шестидесятые годы здесь собирались представители творческой элиты — филолог Эйхенбаум, а также Бродский, Довлатов, Рейн и Горбовский.
«На карнизе трюкачествовал пьяный Бродский, а не менее пьяный Довлатов выбегал из Фонарных бань в одной рубашке в 15-градусный мороз — чтобы заполучить внимание Людмилы Штерн», — вспоминается в истории.
Именно в этом доме снималась одна из серий сериала «Улицы разбитых фонарей».
Напротив, на другом берегу Мойки, в ДК Связи, играла легендарная группа «Кино».
Возрождение после реставрации
В 2021 году, к своему 150-летию, бани вновь открыли свои двери после реставрации. Исторические элементы и старинные печи были бережно восстановлены, вернув зданию прежний облик.