Волгоградца лишили прав за езду пьяным на самокате: за что еще можно получить аннуляцию корочки

В беседе с «Городовым» юрист Юлия Вербицкая-Линник пояснила, что лишиться водительских прав можно не только за рулём автомобиля или мотоцикла.

По её словам, основания для этого чётко прописаны в статье 12.8 КоАП РФ, но среди них есть ситуации, когда человек может оказаться виноватым, даже не управляя транспортным средством.

«В принципе, исчерпывающий перечень основания для лишения водительских прав (то есть прав управления транспортным средством) содержит КоАП РФ, а именно ст. 12.8.

И что самое парадоксальное, действительно, лишиться права управления ТС можно, совершив правонарушение вовсе этим самым ТС не управляя», — рассказала эксперт.

Одним из таких случаев является передача автомобиля пьяному водителю.

«А если этот нетрезвый водитель решил „поуправлять“ сам? Ведь многие не вполне трезвые господа проявляют весьма… авторитарный стиль общения.

И в этом случае собственник автомобиля, имеющий водительское удостоверение „вольно“ или, фактически, „невольно“ передавший права на управление таким ТС не вполне трезвому лицу (в том числе под давлением оного лица), может быть привлечён к административной ответственности в виде штрафа в размере от 45 тысяч рублей с лишением права управления транспортным средством на срок от 1,5 до 2 лет», — уточнила Вербицкая-Линник.

Она также отметила, что доказать свою невиновность в подобных делах непросто:

Юлия Вербицкая-Линник Адвокат «Я бы рекомендовала — сразу, незамедлительно — привлечение адвоката, который поможет и подскажет, где и какие показания следует давать, а от чего — где и как воздержаться».

По её словам, вторым основанием для лишения прав может быть отказ пройти медосвидетельствование. Конечно, меры кажутся жёсткими, но они оправданы: