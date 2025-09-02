«Небесная линия» под защитой: почему архитектор против смелых экспериментов в историческом центре Петербурга

Санкт-Петербург — город с необычным духом, где прошлое и будущее переплетаются в каждый кирпичик. И сохранить его облик, значит,
Архитектурный фотограф, дизайнер, автор проекта «Архитектура петербургского настроения» Любовь Черник поделилась с порталом «Городовой», какой видит Северную столицу в будущем.
Город, опередивший время
По словам Черник, Санкт-Петербург всегда был на переднем крае прогресса.
«С самого основания здесь велось строительство по передовым европейским канонам с применением самых современных на тот момент технологий», — отмечает эксперт.
Город первым увидел паровые и электрические лифты, первую железную дорогу в России, а в начале XX века — здания из железобетонных конструкций, как, например, легендарный ДЛТ.
«Даже первая «хрущевка» в СССР появилась в Ленинграде на улице Полярников (1955 год)».
Желание сохранить идентичность
В то время как в других городах современные футуристические постройки эффектно контрастируют с исторической застройкой, Любовь Черник выражает иное пожелание для Петербурга.
«Мне нравятся архитектурные контрасты в других городах. Например, в Баку, старый город соседствует с современными футуристическими постройками (сразу же хватаюсь за фотоаппарат), однако, мне не хотелось бы видеть подобную эклектику в Петербурге», — признается она.
По мнению дизайнера, город изначально строился иначе, и поэтому важно сохранить его исторический центр.
«Наш город изначально строился по-другому, и я надеюсь, что его исторический центр останется неизменным, как и его «небесная линия».
Идеальный город будущего
В своем идеальном видении, Черник предполагает, что смелые архитектурные эксперименты и футуристические проекты должны быть сосредоточены не в центре.
«В моем идеальном Петербурге будущего все смелые эксперименты живут сугубо в новых районах».
Это позволит Петербургу развиваться, впитывая новые технологии и идеи, но при этом оберегать свое неповторимое историческое наследие.