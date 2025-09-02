«Небесная линия» под защитой: почему архитектор против смелых экспериментов в историческом центре Петербурга

Как городу удержать баланс между инновациями и сохранением уникального облика?

Санкт-Петербург — город с необычным духом, где прошлое и будущее переплетаются в каждый кирпичик. И сохранить его облик, значит,

Архитектурный фотограф, дизайнер, автор проекта «Архитектура петербургского настроения» Любовь Черник поделилась с порталом «Городовой», какой видит Северную столицу в будущем.

Город, опередивший время

По словам Черник, Санкт-Петербург всегда был на переднем крае прогресса.

«С самого основания здесь велось строительство по передовым европейским канонам с применением самых современных на тот момент технологий», — отмечает эксперт.

Город первым увидел паровые и электрические лифты, первую железную дорогу в России, а в начале XX века — здания из железобетонных конструкций, как, например, легендарный ДЛТ.

«Даже первая «хрущевка» в СССР появилась в Ленинграде на улице Полярников (1955 год)».

Желание сохранить идентичность

В то время как в других городах современные футуристические постройки эффектно контрастируют с исторической застройкой, Любовь Черник выражает иное пожелание для Петербурга.

«Мне нравятся архитектурные контрасты в других городах. Например, в Баку, старый город соседствует с современными футуристическими постройками (сразу же хватаюсь за фотоаппарат), однако, мне не хотелось бы видеть подобную эклектику в Петербурге», — признается она.

По мнению дизайнера, город изначально строился иначе, и поэтому важно сохранить его исторический центр.

«Наш город изначально строился по-другому, и я надеюсь, что его исторический центр останется неизменным, как и его «небесная линия».

Идеальный город будущего

В своем идеальном видении, Черник предполагает, что смелые архитектурные эксперименты и футуристические проекты должны быть сосредоточены не в центре.

«В моем идеальном Петербурге будущего все смелые эксперименты живут сугубо в новых районах».

Это позволит Петербургу развиваться, впитывая новые технологии и идеи, но при этом оберегать свое неповторимое историческое наследие.