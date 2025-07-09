«Варварски вырывают»: за какие грибы можно получить штраф или реальный срок

Собирать грибы нужно с умом. И это касается не только умения отличать съедобных от ядовитых, но и ответственности за уничтожение редкого растения.
Есть экземпляры, за которые можно получить реальны срок, а также штраф, если гриб занесен в Красную книгу России.
Разбираемся вместе с экспертом, какие редкие экземпляры могут расти в Центральной России.
Почему грибы попали под защиту?
Грибы — не просто вкусный подарок леса, они играют важную роль в экосистеме: участвуют в разложении органики, помогают деревьям усваивать питательные вещества и даже обладают лечебными свойствами.
Но из-за массового сбора, вырубки лесов и изменения климата многие редкие виды грибов стали исчезать. Чтобы сохранить их, государство включило их в Красную книгу и ввело уголовную ответственность за незаконный сбор.
Какие грибы лучше не собирать?
Миколог, ведущий специалист МГУ имени М.В. Ломоносова кафедры микологии и альгологии Максим Дьяков рассказал «Городовому», какие грибы лучше не собирать в лесу.
«У нас уголовная ответственность только за один вид, который растет исключительно на Дальнем Востоке, поэтому в европейской части вы его не найдете.
А штрафы можно получить за краснокнижные грибы. Это может быть грибная капуста или лакированный трутовик.
Но это действительно редкие грибы, их найти еще нужно. Я не слышал, чтобы кого-то за них штрафовали.
Что объявили уголовную ответственность за рядовку мацутаки на Дальнем Востоке — это правильно, потому что ее там варварски вырывают. Она не растет в европейской части вообще», — отмечает эксперт.
Как распознать краснокнижные грибы?
Некоторые из них выглядят необычно — например, трутовики с блестящей поверхностью, грибы с шишковидными шляпками или ярко окрашенные представители.
Но лучше всего ориентироваться на официальные списки и фотографии, которые сейчас доступны в интернете и в специальных приложениях.