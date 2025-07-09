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«Варварски вырывают»: за какие грибы можно получить штраф или реальный срок

Опубликовано: 9 июля 2025 13:31
Грибы
«Варварски вырывают»: за какие грибы можно получить штраф или реальный срок
Городовой ру

Некоторые грибы занесены в Красную книгу.

Собирать грибы нужно с умом. И это касается не только умения отличать съедобных от ядовитых, но и ответственности за уничтожение редкого растения.

Есть экземпляры, за которые можно получить реальны срок, а также штраф, если гриб занесен в Красную книгу России.

Разбираемся вместе с экспертом, какие редкие экземпляры могут расти в Центральной России.

Почему грибы попали под защиту?

Грибы — не просто вкусный подарок леса, они играют важную роль в экосистеме: участвуют в разложении органики, помогают деревьям усваивать питательные вещества и даже обладают лечебными свойствами.

Но из-за массового сбора, вырубки лесов и изменения климата многие редкие виды грибов стали исчезать. Чтобы сохранить их, государство включило их в Красную книгу и ввело уголовную ответственность за незаконный сбор.

Какие грибы лучше не собирать?

Миколог, ведущий специалист МГУ имени М.В. Ломоносова кафедры микологии и альгологии Максим Дьяков рассказал «Городовому», какие грибы лучше не собирать в лесу.

«У нас уголовная ответственность только за один вид, который растет исключительно на Дальнем Востоке, поэтому в европейской части вы его не найдете.

А штрафы можно получить за краснокнижные грибы. Это может быть грибная капуста или лакированный трутовик.

Но это действительно редкие грибы, их найти еще нужно. Я не слышал, чтобы кого-то за них штрафовали.

Что объявили уголовную ответственность за рядовку мацутаки на Дальнем Востоке — это правильно, потому что ее там варварски вырывают. Она не растет в европейской части вообще», — отмечает эксперт.

Как распознать краснокнижные грибы?

Некоторые из них выглядят необычно — например, трутовики с блестящей поверхностью, грибы с шишковидными шляпками или ярко окрашенные представители.

Но лучше всего ориентироваться на официальные списки и фотографии, которые сейчас доступны в интернете и в специальных приложениях.

Автор:
Юлия Аликова Федор Никонов
Общество
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