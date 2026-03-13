Во сколько закрывается станция метро «Технологический институт»?

Станция метро «Технологический институт-1» в Санкт-Петербурге закрывается для входа в 00:28 ежедневно. Для выхода станция доступна до 00:55.
Станция открывается для входа в 5:40 утра (стандартное время начала работы для большинства станций петербургского метро).
Расположение и выходы
Вестибюль станции встроен в здание Управления Петербургского метрополитена. Он находится на углу Московского и Загородного проспектов. Выход ведёт к Московскому проспекту и Загородному проспекту.
Особенности станции
«Технологический институт‑1» — часть уникального кросс‑платформенного пересадочного узла, первого в истории метрополитенов СССР и единственного действующего в Санкт‑Петербурге. Станция обслуживает:
- Кировско‑Выборгскую линию (между станциями «Балтийская» и «Пушкинская»);
- Московско‑Петроградскую линию (между «Сенной площадью» и «Фрунзенской»).
Историческая справка
Дата открытия: 15 ноября 1955 года.
В 1961 году был открыт второй зал станции, что позволило создать кросс‑платформенный узел.
С 6 апреля 2020 года по 1 апреля 2022 года вестибюль был закрыт на реконструкцию: заменили эскалаторы и отремонтировали наклонный ход.