Во сколько закрывается станция метро «Технологический институт»?
Во сколько закрывается станция метро «Технологический институт»?

Опубликовано: 13 марта 2026 12:35
 Проверено редакцией
метро, питер
Global Look Press/Zamir Usmanov
Выход со станции «Технологический институт-1» Петербургского метро открыт до 00.55.

Станция метро «Технологический институт-1» в Санкт-Петербурге закрывается для входа в 00:28 ежедневно. Для выхода станция доступна до 00:55.

Станция открывается для входа в 5:40 утра (стандартное время начала работы для большинства станций петербургского метро).

Расположение и выходы

Вестибюль станции встроен в здание Управления Петербургского метрополитена. Он находится на углу Московского и Загородного проспектов. Выход ведёт к Московскому проспекту и Загородному проспекту.

Особенности станции

«Технологический институт‑1» — часть уникального кросс‑платформенного пересадочного узла, первого в истории метрополитенов СССР и единственного действующего в Санкт‑Петербурге. Станция обслуживает:

  • Кировско‑Выборгскую линию (между станциями «Балтийская» и «Пушкинская»);
  • Московско‑Петроградскую линию (между «Сенной площадью» и «Фрунзенской»).

Историческая справка

Дата открытия: 15 ноября 1955 года.

В 1961 году был открыт второй зал станции, что позволило создать кросс‑платформенный узел.

С 6 апреля 2020 года по 1 апреля 2022 года вестибюль был закрыт на реконструкцию: заменили эскалаторы и отремонтировали наклонный ход.

Автор:
Пономарева Дарина
Вопросы о Петербурге
