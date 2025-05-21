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«Волковская» станет транспортным хабом: зачем рядом с метро построят новый вокзал и как это изменит жизнь петербуржцев

21 мая 2025 18:31
Волковская станет вокзалом, ВСМ
«Волковская» станет транспортным хабом: зачем рядом с метро построят новый вокзал и как это изменит жизнь петербуржцев
Городовой ру

Что известно о строительстве нового вокзала у «Волковской» и почему проект должен быть завершен к запуску высокоскоростной магистрали?

Рядом со станцией метро «Волковская» Фрунзенско-Приморской линии Петербургского метрополитена планируется строительство вокзала для пригородных поездов на одноимённой железнодорожной станции «Волковская» в рамках проекта высокоскоростной железнодорожной магистрали (ВСМ) Москва — Санкт-Петербург. Это значительно улучшит транспортную доступность этого района.

Каким будет новый вокзал и что он предложит пассажирам?

Интеграция с метро и наземным транспортом: удобство для пассажиров

Проект включает: трехэтажное здание вокзала; подземные переходы на четыре островные платформы с навесами от осадков по всей длине; лифты и эскалаторы для маломобильных пассажиров; интеграцию с одноименной станцией метро «Волковская» и наземным транспортом.

Как пишет Телеграм-канал «Подземник», это сделает его одним из самых современных транспортных комплексов в городе.

Удобное расположение: переход из метро на электричку станет проще

Предполагается, что вокзал построят на стороне вестибюля метро, чтобы пассажирам было удобно переходить из подземки на электричку.

Сроки строительства: специалисты рассчитывают уложиться до старта работы ВСМ, то есть до 2028 года. Строительство вокзала планируется завершить к запуску высокоскоростной магистрали Москва — Санкт-Петербург.

Новые железнодорожные диаметры: Белоостров — Ораниенбаум и Токсово — Гатчина

Планируется, что «Волковская» будет обслуживать не только электрички, но и маршруты двух новых железнодорожных диаметров: Белоостров — Ораниенбаум и Токсово — Гатчина.

Новый вокзал станет отправной точкой для новых железнодорожных маршрутов, что расширит транспортные возможности жителей и гостей города.

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Автор:
Ксения Пронина
Город
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