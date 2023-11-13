Засыпьте в горшок с геранью этот продукт: натуральное удобрение для бешеного цветения

Опытные цветоводы не тратят время и деньги на постоянные подкормки для герани. При этом растение у них выпускает новые бутоны постоянно и выглядит шикарно.

Весь секрет в том, что они подкладывают в горшок с растением при пересадке. Посыпают ложкой одного продукта землю и надолго забывают о покупных удобрениях.

Речь идет об обычной чайной заварке без ароматизаторов. В сушеных листьях содержится масса питательных микроэлементов, необходимых для пеларгонии. С поливом они будут проникать в почву, а растение начнет радовать своим пышным цветением, пишет автор блога «Цветы в квартире и на даче».

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