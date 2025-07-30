«Подавать с тостами на завтрак»: что такое огуречное варенье и с чем его едят

По преданию, даже Иван Грозный был неравнодушен к огуречному варенью. В те времена рецепт был таким: перезрелые огурцы очищали, измельчали, смешивали с медом и долго томили в печи. Можно ли повторить это старинное лакомство в современных условиях?
Огуречное варенье — это экзотика в мире консервации. Шеф-повар Денис Перевоз поделился с порталом «Городовой» рецептом и рассказал, почему об этом лакомстве так мало кто слышал.
Огурец — не только в рассоле: неожиданное амплуа
«Огуречное варенье — необычное лакомство, которое можно приготовить из свежих огурцов. Однако данное варенье не совсем традиционное и как следствие, мало кто о нем слышал», — объясняет Денис Перевоз.
Рецепт огуречного варенья: шаг за шагом
Ингредиенты:
- 1 кг свежих огурцов
- 1 кг сахара
- 1 лимон (сок и цедра)
- 2 гвоздики
- 1 палочка корицы
Последовательность действий для приготовления огуречного варенья предполагает тщательную подготовку и соблюдение определенных этапов.
Прежде всего, свежие огурцы тщательно промываются, обрезаются кончики, а затем нарезаются на кубики размером 2-3 сантиметра.
Далее нарезанные огурцы помещаются в просторную миску, где смешиваются с сахаром. Эту смесь оставляют на 2-3 часа, чтобы огурцы смогли выделить сок.
После этого смесь перекладывается в кастрюлю. Добавляются сок и цедра лимона, а также гвоздика и палочка корицы для придания аромата.
Важно довести смесь до кипения на среднем огне, постоянно помешивая, чтобы ингредиенты равномерно прогревались. Как только варенье закипит, огонь уменьшают, и варят его около 30 минут, пока оно не загустеет.
Готовое варенье разливают по стерилизованным банкам. Затем банки плотно закрывают крышками и оставляют остывать.
Где использовать огуречное варенье: от завтрака до ужина
«Огуречное варенье можно подавать с тостами на завтрак, добавлять в каши, использовать как начинку для пирогов или добавлять в салаты в качестве заправки, также отлично сочетается с мясными блюдами», — рекомендует шеф-повар.
Огуречное варенье — это необычный и интересный способ разнообразить свой рацион.