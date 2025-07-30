«Подавать с тостами на завтрак»: что такое огуречное варенье и с чем его едят

По преданию, даже Иван Грозный был неравнодушен к огуречному варенью. В те времена рецепт был таким: перезрелые огурцы очищали, измельчали, смешивали с медом и долго томили в печи. Можно ли повторить это старинное лакомство в современных условиях?

Огуречное варенье — это экзотика в мире консервации. Шеф-повар Денис Перевоз поделился с порталом «Городовой» рецептом и рассказал, почему об этом лакомстве так мало кто слышал.

Огурец — не только в рассоле: неожиданное амплуа

«Огуречное варенье — необычное лакомство, которое можно приготовить из свежих огурцов. Однако данное варенье не совсем традиционное и как следствие, мало кто о нем слышал», — объясняет Денис Перевоз.

Рецепт огуречного варенья: шаг за шагом

Ингредиенты:

1 кг свежих огурцов

1 кг сахара

1 лимон (сок и цедра)

2 гвоздики

1 палочка корицы

Последовательность действий для приготовления огуречного варенья предполагает тщательную подготовку и соблюдение определенных этапов.

Прежде всего, свежие огурцы тщательно промываются, обрезаются кончики, а затем нарезаются на кубики размером 2-3 сантиметра.

Далее нарезанные огурцы помещаются в просторную миску, где смешиваются с сахаром. Эту смесь оставляют на 2-3 часа, чтобы огурцы смогли выделить сок.

После этого смесь перекладывается в кастрюлю. Добавляются сок и цедра лимона, а также гвоздика и палочка корицы для придания аромата.

Важно довести смесь до кипения на среднем огне, постоянно помешивая, чтобы ингредиенты равномерно прогревались. Как только варенье закипит, огонь уменьшают, и варят его около 30 минут, пока оно не загустеет.

Готовое варенье разливают по стерилизованным банкам. Затем банки плотно закрывают крышками и оставляют остывать.

Где использовать огуречное варенье: от завтрака до ужина

«Огуречное варенье можно подавать с тостами на завтрак, добавлять в каши, использовать как начинку для пирогов или добавлять в салаты в качестве заправки, также отлично сочетается с мясными блюдами», — рекомендует шеф-повар.

Огуречное варенье — это необычный и интересный способ разнообразить свой рацион.