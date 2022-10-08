Все новости / Александр Адабашьян

Александр Адабашьян

Шоу-бизнес
Владимир Бортко: Помню каждую строчку из романа «Мастер и Маргарита»
Знаменитая сцена на Патриарших прудах. Александр Адабашьян (Берлиоз), Олег Басилашвили (Воланд), Владислав Галкин (Иван Бездомный). Знаменитый петербургский режиссер рассказывает о работе над фильмом.
05 окт 2005 22:30
Эксклюзив
Последние новости
Приготовить наваристый бульон можно и без мяса: секрет советских поварих Общество
Когда «натуральные травы» опаснее паразитов: Мясников честно предупредил народ Общество
Без масла, но еще вкуснее: праздничные бутерброды из самых обычных продуктов Общество
«Алиса, ты меня слышишь?»: об этом опасном свойстве умных колонок знают не все Общество
Базовый гардероб для 40-летних: эти уловки превратят любую даму в икону моды Общество
Категории
Общество Спорт Автоновости Город Шоу-бизнес