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Раймонд Паулс

Шоу-бизнес
Паулс о российской публике: отзывчивая, но навязчивая
Раймонд Паулс в интервью изданию Apollo говорил об особенностях местной и российской публики. Прибалты, по понятным причинам, более сдержанны в проявлениях эмоций. А россияне могут выражать признательность более нявязчиво. 
06 дек 2019 11:20
Шоу-бизнес
Борис Моисеев «Избранное»
16 апреля 2005 года в элегантном бальном зале «Крыша» Гранд Отеля Европа начали свой путь салонные вечера GRAND COLLECTION, рассчитанные на 150 гостей. GRAND COLLECTION представляет собой изысканное сочетание романтической музыки и великолепного поварского искусства, сопровождаемого одним из лучших в России
04 сен 2006 16:14
Шоу-бизнес
Ваке стукнуло 30 лет!
Председателя клуба юных натуралистов Галину Глуздикову попугай встречает танцами и распушенным хвостом. А когда-то\ хозяева купили\ самого известного в Питере попугая… вместо шубы\ Популярную в 80-х годах передачу «Кружатся диски», которая выходила на 5-м канале, помнят все.
26 янв 2006 22:27
Эксклюзив
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