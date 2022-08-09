Композитор не теряет связи с певицей после прекращения сотрудничества.
Всеми любимого хита могло бы не случиться, если бы не Раймонд Паулс.
Отъезд юмориста из России по-прежнему остается одной из самых обсуждаемых тем.
Пользователи Интернета отметили удручающий внешний вид Примадонны отечественной эстрады
Похоже, ей не могут простить прошлогоднее шоу «Голос.Дети»
Раймонд Паулс в интервью изданию Apollo говорил об особенностях местной и российской публики. Прибалты, по понятным причинам, более сдержанны в проявлениях эмоций. А россияне могут выражать признательность более нявязчиво.
Спектакль «Возвращение в любовь» – это сентиментальное путешествие в шестидесятые годы прошлого века, созданное режиссёром Галиной Полищук. Зрителей приглашают погрузиться в мир,
1 ноября в 19.00 ДК Ленсовета «Хоть поверьте, хоть проверьте» - эти строчки из лирической песни «Золушка» в конце 60-х в один миг облетели весь Советский Союз. Пройдет еще немного времени, и
11-21 апреля состоится XIX МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФЕСТИВАЛЬ «ДЖАЗОВАЯ ВЕСНА В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ». Его традиционно проводит клуб JFC, приурочив к своему дню рождения. И отличным подарком в
С 12 по 29 апреля в Петербург придет «Джазовая весна». Клуб JFC (Шпалерная, 33, м. Чернышевская) отметит свой 18-ый день рождения традиционным международным джазовым фестивалем, который
В 2011 году один из ведущих театральных коллективов Санкт-Петербурга Театр-фестиваль «Балтийский дом» (до 1991 года - Театр им. Ленинского комсомола) отмечает двойной юбилей: 75 лет со
9, 10. 11, 27, 28 сентября состоятся премьерные показы спектакля "Возвращение в любовь". Театр-фестиваль «Балтийский дом» в юбилейный 75-й сезон дарит зрителям музыкальный спектакль «Возвращение в
13 июля 2011 года вопреки всем предрассудкам спектаклем «Чайка» Театр-фестиваль «Балтийский дом» открывает новый сезон. На этот раз Театр празднует сразу 2 Юбилея: 26 октября
Международный конкурс молодых исполнителей популярной музыки «Новая волна» на протяжении нескольких лет является настоящим событием не только в России и Латвии, но и в странах Ближнего и
Большой Концертный Зал «Октябрьский» 13.11.2009 концерт Светланы Сургановой и оркестра. За период своего творчества Светлана Сурганова накопила много песен, написанных и спетых
Поэт Илья Резник отметил юбилей в родном городе. К нему пожаловали Филипп Киркоров, Раймонд Паулс, Лайма Вайкуле, Диана Гурцкая.
егодня уже невозможно представить себе лето без музыкального конкурса «Новая волна» в гостеприимной Юрмале. В этом году радушное
16 апреля 2005 года в элегантном бальном зале "Крыша" Гранд Отеля "Европа" начали свой путь салонные вечера Grand Collection, рассчитанные на 150 гостей.
16 апреля 2005 года в элегантном бальном зале «Крыша» Гранд Отеля Европа начали свой путь салонные вечера GRAND COLLECTION, рассчитанные на 150 гостей. GRAND COLLECTION представляет собой изысканное сочетание романтической музыки и великолепного поварского искусства, сопровождаемого одним из лучших в России
Председателя клуба юных натуралистов Галину Глуздикову попугай встречает танцами и распушенным хвостом. А когда-то\ хозяева купили\ самого известного в Питере попугая… вместо шубы\ Популярную в 80-х годах передачу «Кружатся диски», которая выходила на 5-м канале, помнят все.