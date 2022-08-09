Раймонд Паулс

Творческий вечер Ильи Резника

1 ноября в 19.00 ДК Ленсовета «Хоть поверьте, хоть проверьте» - эти строчки из лирической песни «Золушка» в конце 60-х в один миг облетели весь Советский Союз. Пройдет еще немного времени, и