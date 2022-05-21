Андрей Вознесенский

Всеми любимого хита могло бы не случиться, если бы не Раймонд Паулс.
Автор текста песни взял за основу легенду с печальным концом.
Актер отказался от роли, чтобы не обидеть жену
Советские звезды не могли позволить себе роскошную жизнь.
Худрук театра, где служила покойная актриса, спешно ушел с церемонии прощания
Народная артистка России пережила именитого супруга всего на несколько месяцев
Актриса скорбит об ушедших за последний год коллегах
На недвижимость ныне покойных супругов могут посягнуть «черные риелторы»
Народная артистка России скончалась спустя год после смерти единственного супруга
На 79-м году жизни не стало народной артистки России Анастасии Вознесенской. Звезда фильма «Гараж» и «Майор Вихрь» умерла менее чем через год после кончины своего мужа актера Андрея Мягкова. Печальные известия 14 января сообщили в МХАТ им. Чехова.
Актриса не прожила и года без дорогого супруга.
Некоторые люди оказались невосприимчивы к новой коронавирусной инфекции, что объясняется тремя основными причинами. Их перечислил доцент кафедры инфекционных болезней Российского университета дружбы народов Сергей Вознесенский, сообщает РИА Новости.
Только вчера раскрылись некоторые секреты предстоящего Фестиваля света, как сегодня появилась информация теперь уже чисто организационного характера, но от этого не менее полезная для горожан:
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20 октября 2013 года Музей В.В. Набокова Филологического факультета СПбГУ в рамках авторской программы Евгения Белодубровского приглашает на встречу с Никитой Дмитриевичем
6 июля 2013 г. Государственный музей городской скульптуры Адрес: пл. Александра Невского, 1 Стоимость входного билета в музей: 200 руб. 11.00 Мемориальная акция в Некрополе Мастеров
В деловой программе 17-го Петербургского международного экономического форума примут участие больше 3700 бизнесменов, чиновников, журналистов. Среди них будут и те, чьи имена не сходят со страниц
Празднование Дня народного единства началось в Петербурге с литургии и крестного хода с иконой Казанской Божьей Матери, организованного депутатом Виталием Милоновым. В нем, по данным ГУВД, приняли
\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ «Куда пойти учиться?» - спросили мы у взрослых состоявшихся людей. И они ответили. Кто-то с юмором, кто-то абсолютно серьезно.
Смольный подвел итоги аукционов на проведение текущего ремонта дорог в 2012 году, и в ближайшие дни подрядчики должны выйти на первые объекты. «Фонтанка» знакомит читателей с графиком дорожных работ