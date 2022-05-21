Все новости / Андрей Вознесенский

Андрей Вознесенский

Общество
В возрасте 78 лет ушла из жизни вдова Андрея Мягкова актриса Анастасия Вознесенская
На 79-м году жизни не стало народной артистки России Анастасии Вознесенской. Звезда фильма «Гараж» и «Майор Вихрь» умерла менее чем через год после кончины своего мужа актера Андрея Мягкова. Печальные известия 14 января сообщили в МХАТ им. Чехова.
14 янв 2022 13:48
Общество
В России назвали причины невосприимчивости отдельных людей к коронавирусу
Некоторые люди оказались невосприимчивы к новой коронавирусной инфекции, что объясняется тремя основными причинами. Их перечислил доцент кафедры инфекционных болезней Российского университета дружбы народов Сергей Вознесенский, сообщает РИА Новости.
04 фев 2021 11:56
Город
Фестиваль света на Исаакиевской изменит транспортные маршруты петербуржцев
Только вчера раскрылись некоторые секреты предстоящего Фестиваля света, как сегодня появилась информация теперь уже чисто организационного характера, но от этого не менее полезная для горожан:
14 окт 2016 13:34
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