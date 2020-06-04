В Белоруссии назначен новый председатель правительства. Как сообщает РИА Новости со ссылкой на информационное агентство Sputnik Беларусь, им стал председатель Государственного военно-промышленного комитета Роман Головченко.
Компания «Газпром» может начать переговоры с Белоруссией о поставках на 2021 год после того, как соседнее государство погасит свой старый долг на 165 млн долларов.Об этом ТАСС заявил председатель правления копании Алексей Миллер.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что цены «Газпрома» для его страны несправедливые.
Премьер-министр Белоруссии заявил, что страна намерена купить два миллиона тонн нефти у российских компаний по цене в четыре доллара за баррель.
Российское правительство внесло коррективы в указ, запрещающий белорусам и иным гражданам стран СНГ въезжать в страну через воздушные и другие пункты пропуска. Теперь это допустимо в том случае, если они возвращаются на родину, передает «Интерфакс».
Власти России и Белоруссии обсудили вопросы двустороннего сотрудничества в условиях распространения коронавирусной инфекции COVID-19. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу белорусского правительства.
Председатель Правительства Российской Федерации Михаил Мишустин назвал Белоруссию стратегическим партнером и основным союзником в Содружестве Независимых Государств. Как сообщает ТАСС, об этом российский премьер-министр заявил сегодня, 11 марта, в ходе переговоров с главой белорусского кабинета министров Сергеем Румасом.
Премьер-министр Белоруссии Сергей Румас заявил, что страна не откажется от российской нефти, хотя и ищет альтернативные источники.
Белоруссия озвучила сумму убытков, которые она понесла из-за налогового маневра России. Об этом сообщает «RT на русском», ссылаясь на слова премьер-министра республики Сергея Румаса.