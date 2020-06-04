Сергей Румас

Россия частично отменила запрет на въезд для граждан Белоруссии и других стран СНГ

Российское правительство внесло коррективы в указ, запрещающий белорусам и иным гражданам стран СНГ въезжать в страну через воздушные и другие пункты пропуска. Теперь это допустимо в том случае, если они возвращаются на родину, передает «Интерфакс».