Все новости / Сергей Румас

Сергей Румас

Политика
Лукашенко назначил премьером главу военно-промышленного комитета Белоруссии Головченко
В Белоруссии назначен новый председатель правительства. Как сообщает РИА Новости со ссылкой на информационное агентство Sputnik Беларусь, им стал председатель Государственного военно-промышленного комитета Роман Головченко.
04 июн 2020 12:31
Экономика
«Газпром» назвал сумму белорусского долга за газ
Компания «Газпром» может начать переговоры с Белоруссией о поставках на 2021 год после того, как соседнее государство погасит свой старый долг на 165 млн долларов.Об этом ТАСС заявил председатель правления копании Алексей Миллер.
29 май 2020 16:27
Общество
Россия частично отменила запрет на въезд для граждан Белоруссии и других стран СНГ
Российское правительство внесло коррективы в указ, запрещающий белорусам и иным гражданам стран СНГ въезжать в страну через воздушные и другие пункты пропуска. Теперь это допустимо в том случае, если они возвращаются на родину, передает «Интерфакс».
23 мар 2020 10:48
Политика
Премьеры Белоруссии и России обсудили ситуацию с коронавирусом
Власти России и Белоруссии обсудили вопросы двустороннего сотрудничества в условиях распространения коронавирусной инфекции COVID-19. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу белорусского правительства.
16 мар 2020 10:04
Политика
Мишустин назвал Белоруссию союзником и стратегическим партнером России
Председатель Правительства Российской Федерации Михаил Мишустин назвал Белоруссию стратегическим партнером и основным союзником в Содружестве Независимых Государств. Как сообщает ТАСС, об этом российский премьер-министр заявил сегодня, 11 марта, в ходе переговоров с главой белорусского кабинета министров Сергеем Румасом.
11 мар 2020 11:01
Политика
Белоруссия озвучила сумму убытков, которые она понесла из-за налогового маневра России
Белоруссия озвучила сумму убытков, которые она понесла из-за налогового маневра России. Об этом сообщает «RT на русском», ссылаясь на слова премьер-министра республики Сергея Румаса.
06 фев 2020 14:50
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