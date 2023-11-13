Ароматное масло для салата легко приготовите дома: добавьте в дешевый продукт эти специи

Сегодня в магазинах можно найти растительное масло на любой вкус и кошелек. Но не обязательно переплачивать за аромат базилика или розмарина. Вы можете сделать такой продукт самостоятельно, используя даже недорогое сырье.

Вам потребуется бутылка обычного подсолнечного масла. На 450 граммов средства возьмите пять зубчиков чеснока и несколько веточек розмарина. Пряную траву предварительно тщательно промойте, а чеснок высушите в духовке и измельчите.

Разогрейте масло в небольшом сотейнике, но не доводите до кипения. Добавьте в него все необходимые специи и дайте остыть. После этого перелейте в емкость с широким горлом и настаивайте две недели на свету. Далее останется лишь процедить ароматный продукт, перелить в красивую бутылку и использовать для заправки салатов, пишет Дзен-канал «Порядок. Дома и на даче».

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