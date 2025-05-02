Коммуналка за 60 000: почему сад на крыше в ЖК эконом-класса приведет к финансовой катастрофе

В то время как во многих странах мира современные жилые комплексы предлагают широкий спектр удобств — от зон барбекю до бассейнов и садов на крыше — российские застройщики эконом-класса чаще всего ограничиваются минимальным набором услуг.

Почему так происходит? И почему наличие всех этих удобств считается элитным вариантом для обеспеченных? На этот вопрос порталу «Городовой» ответила президент компании «Коллегия Риэлторов» Елена Ковалерова-Павловская.

Цена вопроса: строительство и содержание удобств

«Ну, во-первых, строительство всего вышеперечисленного: и зоны эти барбекю, и площадка для патио, и крыша с садом, помимо того, что это все содержать надо, это будет влиять на стоимость коммунальных услуг в том числе. Вот это еще нужно же все построить правильно и соответственно квадратный метр начинает дорожать», — объясняет Елена Ковалерова-Павловская.

Дополнительные удобства требуют значительных затрат на строительство и дальнейшее содержание, что неизбежно сказывается на цене квадратного метра.

Портрет потребителя: кто покупает эконом-класс?

«Потребитель будет не готов покупать эконом-класс по цене комфорт или там комфорт плюс, то есть получится такой достаточно скромный дом, но вот с такими площадками. Но цена, соответственно, так как все это нужно построить, будет дороже, чем в эконом-классе», — отмечает эксперт.

Покупатели эконом-класса, как правило, ориентированы на приобретение максимально доступного жилья, и готовы пожертвовать дополнительными удобствами ради низкой цены.

Удорожание коммунальных платежей: тяжелое бремя для эконом-класса

«Второй момент, я уже проговорила ранее, это удорожание коммунальных платежей, потому что это все нужно содержать, обеспечивать порядок», — заметила Елена Ковалерова-Павловская.

Содержание всех этих объектов требует дополнительных затрат, которые включаются в коммунальные платежи.

Ритм жизни: не до барбекю в эконом-классе

«Ну и третий момент, кто покупает жилье в эконом-классе, ну, как правило, ритм жизни у них иной. Им не до барбекю, так как они стремятся все-таки приобрести что-то уже потом более приличное. Не времяпровождение вот в таких изысках сада и так далее. Все-таки менталитет, он такой иной», — поясняет Елена Ковалерова-Павловская.

Многие покупатели эконом-класса ориентированы на решение жилищного вопроса и дальнейшее улучшение жилищных условий, а не на проведение времени в зонах барбекю и садах на крыше.

Меньше метров, но классом выше: выбор обеспеченных

Те, кто покупают квартиры в эконом-классе, подходят к вопросу рационально. За сумму, которую они могли бы купить студию в элитном жилом комплексе, они могут купить в два раза больше квадратных метров. Но в экономе. И коммунальные платежи там будут ниже.

«По коммунальным платежам. В таких домах они достигают и 60 тысяч. Ну, конечно же, для человека, который покупает жилье в эконом-классе, представляете, он такую будет кварплату платить. И, конечно, никогда ее не потянет. Он скажет, мне не надо вот это все: этот сад, много работы, мне некогда туда ходить, чтобы платить по 60 тысяч ежемесячно кварплаты», — заметила эксперт.

Сочетание цены, удобств и потребностей

Таким образом, отсутствие зон барбекю, бассейнов и садов на крыше в жилых комплексах эконом-класса обусловлено несколькими факторами: высокой стоимостью строительства и содержания дополнительных удобств, ориентацией покупателей на минимальную цену жилья и неготовностью платить высокие коммунальные платежи. Кроме того, зачастую ритм жизни россиян не предполагает частое использование таких удобств.