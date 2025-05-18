Белый или бледный? Как собрать грибы, приготовить, но не сыграть в русскую рулетку

Собирать грибы — дело интересное, медитативное, но коварное. Роскачество и специалисты МГУ напоминают: ошибиться с грибом — значит поставить под угрозу здоровье и даже жизнь. Чтобы такого не произошло, нужно знать простые, но важные правила.
Белый гриб и его двойники
Белый гриб легко спутать с желчным и сатанинским. Отличия:
- Белый гриб: светлая мякоть, приятный запах, шляпка снизу — белая или желтоватая.
- Желчный: при срезе мякоть розовеет, на ножке — «сеточка», шляпка снизу розоватая.
- Сатанинский: шляпка бархатистая, ножка мясистая, неприятный запах, мякоть на срезе сначала краснеет, затем синеет.
Настоящий подосиновик
У него:
- ярко-оранжевая шляпка,
- черные чешуйки на ножке,
- приятный запах,
- синеет на срезе.
А вот желчный гриб может притвориться подосиновиком, так что лучше лишний раз перепроверить.
Настоящие и ложные лисички
Лисички:
- растут большими колониями,
- имеют волнистую шляпку и толстую ножку одного цвета,
- пахнут фруктами.
Ложные лисички (говорушки оранжевые):
- растут поодиночке,
- рыхлая мякоть, резкий запах,
- шляпка и ножка не сливаются.
По словам экспертов Роскачества, даже условно съедобные грибы могут вызвать расстройства, если их неправильно приготовить.
Признаки старения и загрязнения грибов
Роскачество напоминает: грибы нужно собирать только в экологически чистых местах. Они впитывают токсины из почвы, воды и воздуха, включая тяжёлые металлы и пестициды. Не стоит брать:
- грибы у дорог, в черте города, возле заводов;
- перезревшие, червивые, дряблые или с плесенью;
- грибы растущие рядом с ядовитыми — они могут впитать их токсины.
Как правильно срывать
Лучше не срезать и не выдёргивать, а аккуратно выкручивать гриб, затем срезать грязную часть ножки. Так меньше шансов повредить грибницу и занести инфекцию.
Стоит ли есть грибы каждый день?
Хотя грибы — источник белков и микроэлементов, Роскачество уточняет: они тяжело усваиваются и противопоказаны детям до 7 лет и людям с заболеваниями ЖКТ. Это деликатес, а не основа рациона.
Как покупать грибы и не рисковать
Роскачество настоятельно не рекомендует покупать грибы с рук, у стихийных продавцов и на развалах. Причины:
- неизвестное место сбора,
- возможное присутствие ядовитых видов,
- риск ботулизма при домашних заготовках.
Консервы и соления домашнего производства особенно опасны: при нарушении стерилизации в них развиваются токсины, смертельно опасные при ботулизме. Визуально такие банки могут ничем не отличаться от безопасных.