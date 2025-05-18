Белый или бледный? Как собрать грибы, приготовить, но не сыграть в русскую рулетку

Нередко начинающие любители уезжают в реанимацию после супчика с урожаем.

Собирать грибы — дело интересное, медитативное, но коварное. Роскачество и специалисты МГУ напоминают: ошибиться с грибом — значит поставить под угрозу здоровье и даже жизнь. Чтобы такого не произошло, нужно знать простые, но важные правила.

Белый гриб и его двойники

Белый гриб легко спутать с желчным и сатанинским. Отличия:

Белый гриб: светлая мякоть, приятный запах, шляпка снизу — белая или желтоватая.

Желчный: при срезе мякоть розовеет, на ножке — «сеточка», шляпка снизу розоватая.

Сатанинский: шляпка бархатистая, ножка мясистая, неприятный запах, мякоть на срезе сначала краснеет, затем синеет.

Настоящий подосиновик

У него:

ярко-оранжевая шляпка,

черные чешуйки на ножке,

приятный запах,

синеет на срезе.

А вот желчный гриб может притвориться подосиновиком, так что лучше лишний раз перепроверить.

Настоящие и ложные лисички

Лисички:

растут большими колониями,

имеют волнистую шляпку и толстую ножку одного цвета,

пахнут фруктами.

Ложные лисички (говорушки оранжевые):

растут поодиночке,

рыхлая мякоть, резкий запах,

шляпка и ножка не сливаются.

По словам экспертов Роскачества, даже условно съедобные грибы могут вызвать расстройства, если их неправильно приготовить.

Признаки старения и загрязнения грибов

Роскачество напоминает: грибы нужно собирать только в экологически чистых местах. Они впитывают токсины из почвы, воды и воздуха, включая тяжёлые металлы и пестициды. Не стоит брать:

грибы у дорог, в черте города, возле заводов;

перезревшие, червивые, дряблые или с плесенью;

грибы растущие рядом с ядовитыми — они могут впитать их токсины.

Как правильно срывать

Лучше не срезать и не выдёргивать, а аккуратно выкручивать гриб, затем срезать грязную часть ножки. Так меньше шансов повредить грибницу и занести инфекцию.

Стоит ли есть грибы каждый день?

Хотя грибы — источник белков и микроэлементов, Роскачество уточняет: они тяжело усваиваются и противопоказаны детям до 7 лет и людям с заболеваниями ЖКТ. Это деликатес, а не основа рациона.

Как покупать грибы и не рисковать

Роскачество настоятельно не рекомендует покупать грибы с рук, у стихийных продавцов и на развалах. Причины:

неизвестное место сбора,

возможное присутствие ядовитых видов,

риск ботулизма при домашних заготовках.

Консервы и соления домашнего производства особенно опасны: при нарушении стерилизации в них развиваются токсины, смертельно опасные при ботулизме. Визуально такие банки могут ничем не отличаться от безопасных.