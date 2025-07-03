«Бледные» ночи: Петербург грустит об уходящем волшебстве

В этом году горожане лето пока не почувствовали.

Вот и подходит к концу чарующий период белых ночей в Санкт-Петербурге. С 11 июня по 2 июля город погружался в атмосферу романтики, когда солнце едва касалось горизонта, даря горожанам и туристам незабываемые впечатления.

Но в этом году, как отмечают многие, праздник был омрачен.

Погода против праздника

Мрачные тучи, дожди и холод — вот что преследовало Петербург в последние недели. Вместо ярких закатов и прогулок по набережным, горожане вынуждены были кутаться в пуховики и прятаться от непогоды. В социальных сетях петербуржцы делятся своими переживаниями:

«Да мне что-то кажется, эти белые ночи никто толком и не прочувствовал. С такой погодой маловероятно, что кто-то гулял в пуховиках ночами», — пишет один из пользователей.

«Бледные ночи» — реальность или преувеличение?

Многие отмечают, что в этом году белые ночи скорее напоминали «бледные ночи».

«В этом году это Бледные Ночи», — констатирует другой пользователь.

И действительно, серое небо, затянутое тучами, редко позволяло насладиться полной красотой этого явления.

«Мы еще не успели даже насладиться ими, вечно тучи», — сетуют жители города.

Прощание с мечтой

До 19 июля закат будет наступать около 23:00, но даже это время не всегда радовало своими красками. Настоящая темнота вернется в Петербург только в августе, и с этим придет осознание, что еще один сезон белых ночей прошел, оставив после себя лишь воспоминания.

Надежда на будущее

Остается надеяться, что будущие сезоны белых ночей подарят петербуржцам больше солнечных дней и ярких впечатлений.

Ведь белые ночи — это не просто природное явление, это символ города, его романтика и неповторимая атмосфера. И очень хочется, чтобы этот праздник всегда был ярким и незабываемым.