Вперед в прошлое: как будут выглядеть специальные машины для такси в России

Новый закон обязует использовать для работы в такси российские и китайские автомобили.

В России готовятся серьезные перемены для таксистов и пассажиров — с 2026 года в такси начнут массово внедрять отечественные машины, специально адаптированные под нужды перевозок.

Это не просто слова — транспортные компании уже обратились к Минпромторгу и российским автопроизводителям с просьбой создать специальные версии автомобилей для такси.

Почему это важно?

С марта 2026 года вступают в силу новые законы для перевозок пассажиров. Это значит, что таксопарки должны будут использовать машины, произведенные в России или с высоким уровнем локализации.

Какие проблемы выявили перевозчики

Проведенные опросы показали, что нынешние отечественные модели без доработок не подходят для интенсивной работы в больших городах — они быстро изнашиваются и невыгодны для бизнеса, пишет URA.RU.

Перевозчики уже предложили конкретные улучшения: усилить рулевую рейку и подвеску, а также оснастить машины гидромеханической автоматической коробкой передач — такой сейчас нет у российских авто.

Кроме того, выявлены проблемы с надежностью некоторых деталей. Все эти моменты сейчас обсуждаются с производителями, чтобы новые такси были действительно выносливыми и экономичными.

Какие модели будут использоваться в такси

Что касается конкретных моделей, то уже утверждён список машин, которые смогут работать в такси с 2026 года.

В основном это российские Lada Granta, Vesta и Aura, а также китайские модели, собираемые в России: Haval Jolion, Haval F7/F7x, BAIC U5 Plus и Kaiyi E5.

Эти машины подходят для перевозок в эконом- и комфорт-классе. Однако с бизнес- и премиум-классом ситуация сложнее — подходящих отечественных автомобилей пока мало, и это может привести к росту цен на такие услуги.

Закон предусматривает, что для работы в такси машина должна быть произведена по специальным инвестиционным контрактам, заключенным с 2022 по 2025 год.

При этом для некоторых регионов — Калининграда, Сибири и Дальнего Востока — сроки перехода отложены на несколько лет, чтобы дать время адаптироваться.

Такси в СССР и современный подход

Интересно, что идея делать специальные машины для такси — не нова.

В СССР такси отличались от обычных машин конструктивно: у «ГАЗ-М1» багажник сделали в задней части рамы, запасное колесо перенесли за дверь водителя, а сверху установили табло.

Сейчас хотят вернуть эту практику, но с учетом современных требований и технологий.